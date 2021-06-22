«آي بي إم»: %20 من أنشطة شركات الإمارات تحولت للسحابة الهجينة

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

قال حسام سيف الدين، المدير العام لشركة «آي بي إم» في الشرق الأوسط وباكستان: إن حجم العمل، الذي تم تحويله إلى السحابات الهجينة في مؤسسات القطاعين العام والخاص في الإمارات بحدود 20 % فقط، مشيراً إلى أن ذلك يرجع إلى أسباب عدة من أهمها الضوابط وتعقيد عملية اختيار الحلول الأنسب للشركات، بالإضافة إلى صعوبة تحديث التطبيقات الحالية ونقلها إلى السحابة في بعض الحالات،

وأكد أن نموذج السحابة الهجين هو الأكثر مرونة وسرعة في عملية نقل أنشطة الشركات نحو السحابة، مشيراً إلى أن «آي بي إم» تقدر الفرص التي يوفرها سوق السحابة الهجينة بنحو تريليون دولار في العالم، فيما ضخت الشركة حتى الآن استثمارات بقيمة مليار دولار، لمساعدة منظومة شركائها وعملائها حول العالم على اغتنام الفرص وتحسين البرامج الموجهة لدفع عجلة النمو وتمكين الابتكار في المنطقة.

جاء ذلك خلال جلسة إعلامية، أمس، جمعت خبراء «آي بي إم» وبعضاً من شركائها الإقليميين الرئيسيين للحديث حول كيفية العمل معاً لإيجاد حلول للمشكلات المعقدة، التي تواجه العملاء وتعزيز اعتماد السحابة الهجينة في المنطقة.

ومع تزايد أهمية التحول الرقمي أكثر من أي وقت مضى، أصبح هناك زيادة هائلة في الطلب على خدمات السحابة، لافتاً إلى أنه من خلال تسخير قوة منظومة شركاء «آي بي إم» في المنطقة، إلى جانب محفظة الشركة التقنية القوية المدعومة بنظام RedHat OpenShift، المفتوح، فإن «آي بي إم» مهيئة لإحداث تغييرات جذرية لصالح عملائها في الشرق الأوسط من تحديث وأتمتة الأنظمة والبُنى التحتية المهمة وضمان أمنها والتنبؤ بعملياتها.

وقال: تدرك «آي بي إم» تماماً أن نجاح شركائها يمثل نجاحاً لها كشركة ولعملائها أيضاً. ولهذا السبب، قمنا خلال العام الماضي، بصقل استراتيجيتنا المؤسسية، لتتمحور حول نقطتين أساسيتين من شأنهما قيادة التغيير: التركيز على السحابة الهجينة المفتوحة والذكاء الاصطناعي، وحرصنا على ترسيخ وتطوير علاقاتنا مع منظومة شركائنا لخلق مزيد من الفرص، ومنحهم القدرة على تحقيق قيمة عالية لعملائنا.

خطوات جريئة

قامت «آي بي إم» بخطوات جريئة لتعزيز تركيزها وتحولها إلى شركة رائدة في مجال السحابة الهجينة المفتوحة والذكاء الاصطناعي، حيث قامت في عام 2018 بتحديد «السحابة الهجينة» باعتبارها القوة الرئيسة في الصناعة، وعملت منذ ذلك الحين على بناء سوق ذي مشاريع ضخمة للعملاء، وطرحت تقنيات جديدة. كما قامت في 2019 بالاستحواذ على شركة «ريد هات» في صفقة تاريخية، بلغت قيمتها 34 مليار دولار.

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