1.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 1.6 مليار درهم؛ إذ تم تسجيل 308 مبايعات بقيمة 760.95 مليون درهم، منها 17 مبايعة للأراضي بقيمة 163.68 مليوناً و291 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 597.27 مليوناً. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 42 مليوناً في منطقة المنارة تليها مبايعة بقيمة 25 مليوناً في منطقة الثنية.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من ناحية عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 38 مليوناً.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا أهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة معيصم الأول. وتصدرت المركاض المناطق من ناحية عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 58 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم وتلتها منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بتسجيلها 56 مبايعة بقيمة 164 مليوناً.

وسجلت الرهون 872.64 مليون درهم منها 19 رهن أراضٍ بقيمة 124.03 مليون درهم و75 رهن فلل وشقق بقيمة 748.61 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 489 مليون درهم وأخرى في منطقة المطينة بقيمة 98 مليون درهم. وتم تسجيل 23 هبة بقيمة 36.94 مليون درهم وأهمها في منطقة برج خليفة بقيمة 10 ملايين درهم وأخرى في منطقة الحبية الثالثة بقيمة 8 ملايين.

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