الإمارات تمتلك شبكة هائلة لدعم رواد الأعمال

المصدر: (دبي - البيان)

ذكرت مجلة «انتربرينور» الأمريكية أن الإمارات تمتلك شبكة قوية مخصصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، حيث صُنفت الإمارات في المركز الأول إقليمياً والرابع عالمياً في ريادة الأعمال، وفقاً لنتائج «المؤشر العالمي لريادة الأعمال لعام 2020». وأفادت بأن هذه الشبكة تشمل صناديق الدعم المالي، التسهيلات الائتمانية، حاضنات الابتكار، فضلاً عن ورش الأعمال والدورات التدريبية.

وأوضحت أنه في ضوء وفرة المناطق الحرة في دبي وأبوظبي، بالإضافة إلى التعديلات القانونية التي أجرتها حكومة الإمارات في الفترة الأخيرة في ما يتعلق بإقامة بعض الفئات من الأجانب في الدولة، وأيضاً امتلاكهم الشركات القائمة على أراضيها، فمن المنطقي أن يتوقع المرء انتعاشاً وشيكاً للاستثمار في رواد الأعمال ومشروعاتهم الصغيرة بالإمارات.

وأضافت أن هذا المناخ يعكس توجهاً رسمياً من جانب الدولة وكياناتها الحكومية للاهتمام بالشركات الناشئة محركاً شديد الأهمية لاقتصاد المستقبل في الإمارات.

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