«داماك» تبحث تعديل عقد تأسيس الشركة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة داماك العقارية، أن مجلس إدارتها سيعقد اجتماعاً غداً للنظر في دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بغرض تعديل عقد تأسيس الشركة.

وذكرت الشركة في إفصاح أنه سيتم أيضاً في الاجتماع النظر في مسائل أخرى تعرض من قبل الأعضاء.

وكانت «داماك» تلقت مؤخراً عرضاً طوعيّاً مشروطاً من مؤسس الشركة والمساهم الرئيس فيها حسين سجواني، عبر «ميبل إنفست كو ليمتد» لشراء حصص مساهمي الأقلية فيها مقابل نحو 2.2 مليار درهم بما يعادل 1.3 درهم للسهم.

واستقال سجواني، من منصبه رئيساً وعضو مجلس إدارة الشركة بعد تقديم العرض، نتيجة لتضارب المصالح الناشئ عن حصته في شركة «ميبل إنفست» ومشاركته في عرض الاستحواذ المقدم من قبلها بصفته رئيس مجلس إدارة «داماك».

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