«الأوراق المالية» تفرض غرامات مالية على 7 شركات مرخصة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

فرضت هيئة الأوراق المالية والسلع غرامات وجزاءات على 7 شركات مرخصة من قبلها بقيمة 142 ألف درهم بسبب مخالفتها القوانين والأنظمة المعمول بها.

وأوضحت الهيئة أن الغرامات كانت بواقع 10 آلاف درهم لكل من «كونتينتال فاينشيال سيرفس» و«ابيكس فند سيرفيس أبوظبي» و«ماركس فاينشيال ليمتيد» و«بريتانيا جلوبال ماركتس» وذلك لعدم الالتزام بالإفصاح الضريبي «FATCE» و«CRS» في المواعيد المحددة.

وذكرت الهيئة أنها غرمت «أرقام سيكيوريتيز» 100 ألف درهم وذلك لعدم توفير بعض المعلومات والمستندات المطلوبة من قبل الهيئة وذلك بالمخالفة للأنظمة المعمول بها، فيما فرضت غرامة بواقع ألف درهم على كل من «ترست فاينشيال كونسلتني» و«الساهيل شير سنتر» لعدم الالتزام بالإفصاح الضريبي في المواعيد المحددة.

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