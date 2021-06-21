تصنيفات عالمية تثبت مرونة اقتصاد الإمارات

المصدر: دبي- سيد صالح

أكد موقع «سمول كاب نيوز» البريطاني، أن اقتصاد الإمارات أثبت مرونته وقدرته على اجتياز الظروف الاقتصادية الصعبة، ومنها الظرف الذي يعانيه العالم حالياً، بسبب التداعيات الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19».

وذكر الموقع في تقرير، أن هذه المرونة تأكدت من واقع نتائج لعدة مؤشرات وتصنيفات عالمية، ظهرت خلال الفترة الأخيرة. ومنها تصنيف الإمارات في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والــ 32 على مستوى العالم في المرونة الاقتصادية، وفقاً لنتائج «مؤشر مرونة العالمي لعام 2021»، التي صدرت الشهر الماضي، عن مجلة «إف إم جلوبال».

وأضاف أن مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين «موديز» المتخصصة في خدمات التصنيف الائتماني، قد أكدت في تقريرها الصادر الشهر الماضي أيضاً، أن مرونة اقتصاد الإمارات في مواجهة الصدمات، تفوق العديد من الاقتصادات السيادية الأخرى، وذلك بفضل مصداتها المالية الهائلة، المتمثلة في صناديق الثروة السيادية التي تمتلكها.

وذكر التقرير أن «معهد المحاسبين القانونيين في الهند»- فرع دبي، أفاد في تقرير حديث ثالث، بأن الإمارات أظهرت، وبشكل متكرر، مرونتها الاقتصادية، بفضل قيادتها الرشيدة، والسياسات الصديقة للمستثمرين التي تنتهجها هذا القيادات، بُغية بناء ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني، وهو ما نجحت فيه بوضوح.

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