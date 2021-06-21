غرفة الشارقة تبحث مع كازاخستان الفرص الاستثمارية الواعدة بمختلف القطاعات الاقتصادية

المصدر: الشارقة - البيان

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في مقرها سبل تقوية أطر التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية والاستثمار المتبادل بين إمارة الشارقة وجمهورية كازاخستان، وذلك خلال استقبال وفد برئاسة إيرلان كاناليموف نائب عمدة مدينة نور السلطان، حيث ناقش الجانبان تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات، والفرص الاستثمارية الواعدة وخاصة في السياحة والزراعة ومختلف القطاعات الاقتصادية.

كان في استقبال الوفد، عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة، ومحمد العوضي مدير عام الغرفة، وعبد العزيز شطاف مساعد مدير عام الغرفة لقطاع خدمات الأعضاء مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات.

واستعرض الطرفان واقع العلاقات الاقتصادية الحالية، وآفاق الشراكات المستقبلية بما يُعزز العلاقات الثنائية ويدعم مصالح مجتمعي الأعمال لدى الجانبين، ويفتح الأبواب أمام مزيد من فرص التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والمشروعات الاستثمارية بين الشارقة وكازاخستان.

فرص

ودعا عبد الله العويس رجال الأعمال الكازاخستانيين إلى الاستثمار في الشارقة والاستفادة من امتيازاتها الصناعية والتجارية الرائدة في المنطقة وبوصفها مركزاً رئيسياً لتصدير السلع والبضائع، وكذلك استثمار الفرص المجزية المتاحة فيها والمزايا التي توفرها غرفة الشارقة للمستثمرين الأجانب، مشدداً على أن علاقات الصداقة المتنامية بين الإمارات وكازاخستان وفرت مناخاً مؤاتياً لبذل المزيد من الجهود لدفع العلاقات الاقتصادية بين الشارقة وكازاخستان نحو مزيد من الازدهار وتعزيز الاستثمار المتبادل في قطاعات جديدة، والاستفادة من الفرص المتاحة التي تخدم مصالح القطاع الخاص لدى الطرفين.

وأكد العويس حرص الغرفة على الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين ومواصلة التنسيق المشترك مع الجانب الكازاخستاني، لتوسيع آفاق التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتقديم كافة أشكال الدعم للشركات الكازاخستانية الراغبة في الاستثمار في الشارقة، وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح استثماراتها في الإمارة، مشيراً إلى أهمية تعزيز قنوات التواصل بين الجانبين من خلال تنظيم الزيارات المتبادلة للوفود التجارية للتعرف عن قرب على مجالات الاستثمار لتحقيق الشراكات التجارية والانفتاح على المزيد من القطاعات الحيوية التي تخدم مصالح البلدين.

وأكد إيرلان كاناليموف حرص بلاده على تعزيز التعاون المثمر على كافة المستويات مع إمارة الشارقة، وخاصة في ظل العلاقات الاقتصادية والتجارية المتينة القائمة بين البلدين، موجهاً دعوة رسمية لرئيس غرفة الشارقة ومجتمع الأعمال في الإمارة لزيارة بلاده للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية فيها وما تتسم به من نموذج تنموي متميز ووفرة في الطاقة الرخيصة.

وبلغ إجمالي تدفق الاستثمارات من الإمارات إلى كازاخستان في الفترة من 2005 إلى 2020 نحو 2.4 مليار دولار، فيما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2020 إلى نحو 474.4 مليون دولار.

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