«موديز» تمنح «القابضة» (ADQ) تصنيف «Aa2»

المصدر: دبي - سيد صالح

صنفت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين «موديز» الجدارة الائتمانية على المدى الطويل لشركة أبوظبي التنموية القابضة «القابضة» (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، عند «Aa2»، وهو من التصنيفات الائتمانية ذات الدرجة المرتفعة، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وبحسب ما أعلنته المؤسسة المتخصصة في خدمات التصنيف الائتماني أمس، فإن هذه المرة الأولى التي تمنح فيها «القابضة» (ADQ) التصنيف الائتماني «Aa2».

وقال جوليان حداد، نائب الرئيس ومحلل أول لدى «موديز»: «يتفق التصنيف «Aa2» والنظرة المستقبلية المستقرة مع التصنيف والنظرة المستقبلية لحكومة أبوظبي، ذلك أننا نعتقد أن «القابضة» (ADQ) مرتبطة جوهرياً بحكومة أبوظبي بموجب كونها كياناً مملوكاً بالكامل لها».

وذكرت «موديز» أن الجودة الائتمانية المستقلة لدى «القابضة» (ADQ) تستفيد من عدة حقائق، وهي: (1) النطاق الهائل لنشاط الشركة، إذ تتضمن محفظتها أكثر من 90 كياناً في حالة تشغيل (2) استثماراتها في أصول تتمتع بمكانة سوقية رائدة في أبوظبي مثل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» و«موانئ أبوظبي»، و(3) سيولة جيدة.

وأضافت «موديز» إن ملف السيولة لدى «القابضة» (ADQ) يتسم بالقوة، وذلك استناداً إلى الافتراض أن حكومة أبوظبي ستواصل تمويل جزء ملموس من خطط الإنفاق الرأسمالي المستقبلي للشركة.

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