المشاريع الصغيرة والمتوسطة أولويات اهتمام مجلس غرفة الفجيرة

المصدر: الفجيرة – البيان

أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنميتها وتوسيع قاعدتها يعد من أولويات واهتمام المجلس لإسهامها في دعم حركة النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، كما أكد تشجيع الشباب من رواد ورائدات الأعمال على تطوير مشاريعهم الخاصة وتنمية قدراتهم الإدارية والتنظيمية.

واطلع مجلس الإدارة في الاجتماع الدوري التاسع الذي عقد في مقر الغرفة، على الأوضاع الاقتصادية والتجارية في إمارة الفجيرة بصفة عامة في ظل تبعات جائحة «كوفيد 19» كما اطلع على مجريات العمل لتنفيذ البرنامج التدريبي الخاص بإطلاق الدبلوم المهني في التجارة وريادة الأعمال الذي من المقرر بدؤه في 27 يونيو الجاري بالاتفاق مع مركز أكاديمي واستشاري متخصص في مجال التدريب.

وأشاد مجلس الإدارة بافتتاح أربعة مكاتب جديدة ضمن برنامج (بداية) التابع لمركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة في مقر مركز دبا للمعارض ما يساهم في تحفيز رواد ورائدات الأعمال على الانطلاق بمشاريعهم في مدينة دبا الفجيرة وتوفر الغرفة استشارات اقتصادية وقانونية وفنية من خلال هذه المكاتب للراغبين من رواد ورائدات الأعمال بالإضافة لتوفير الخدمات اللوجستية.

كما اطلع مجلس الإدارة في الاجتماع على سير العمل بالغرفة والموقف المالي والتحضير لاجتماع الجمعية العمومية للسنة الثانية المنتهية من الدورة الحالية لمجلس الإدارة.

وناقش المجلس العديد من المواضيع المتعلقة بدعم سيدات ورائدات الأعمال في إمارة الفجيرة وتمكينهن من دخول سوق العمل بكفاءة واقتدار ومتابعة شؤونهن عن طريق لجنة سيدات الأعمال المنبثقة من مجلس الإدارة ووافق على تخصيص مقر للجنة بمبنى الغرفة.

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