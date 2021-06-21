مالية الشارقة تطلق جوائزها الداخلية لتعزيز ثقافة الابتكار بين موظفيها

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت دائرة المالية المركزية بالشارقة في الأول من يونيو الجاري، الدورة الرابعة من مشروع الجوائز الداخلية وذلك على مدى أربعة أيام متتالية، والذي يهدف إلى تكريم الموظفين المتميّزين والمشاريع المتميّزة، تماشياً مع رؤية ورسالة الدائرة الواردة في الخطة الاستراتيجية 2019-2021، ومساهمة في تطوير ثقافة التميّز والابتكار ونشر الإبداع والجودة.

وحضر الحفل الشيخ راشد القاسمي مدير إدارة الموازنة وعائشة عبدالله الحوسني الأمينة العامة لمشروع الجوائز الداخلية، وفريق الأمانة العامة للجوائز الداخلية، وعدد كبير من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وجمع من موظفي وموظفات الدائرة.

التميّز واجب وطني

وأكدت عائشة الحوسني الأمينة العامة للجوائز في الكلمة التي ألقتها في الحفل أن التميّز مسؤولية مهنية وواجب وطني، ومنهج العمل وأساس النجاح الذي تسعى الدائرة إلى تحقيقه، وخاطبت موظفي وموظفات الدائرة في ختام الكلمة بالقول: «نحن فخورون بجهودكم، وسيظل عطاؤكم معيناً ينهل منه المبدعون ويسير على خطاه المتميّزون، ومثلما كان الإبداع والتميّز والابتكار أدواتكم الرئيسة في إنجاز المهام والمسؤوليات الوظيفية، فإن الجودة والدقة والإتقان ستظل وسيلتنا للقيام برسالتنا وتحقيق أهدافنا».

وأشارت إلى أن الدائرة تؤمن بكوادرها البشرية، وتوفر بيئة عمل محفزة لهم، إلى جانب الأدوات والوسائل والتقنيات التي تعزز من كفاءة القطاع المالي الحكومي في إمارة الشارقة، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وانسجاماً مع رسالة الدائرة الرامية إلى تحقيق الاستقرار والاستدامة المالية، وهو ما ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات، وزاد من عدد العملاء ورفع مستوى رضاهم، وعزز من مكانة الإمارة في جميع القطاعات، وحقق للحكومة أداءً مالياً أفضل.

معايير الجوائز

وأضافت الأمينة العامة عن المنهجية المتكاملة للجوائز الداخلية، والمعايير التي تم اتباعها في تحديد وتطوير معايير الجوائز بفئاتها المختلفة، وتحديد وتحديث أهدافها، وتشكيل واعتماد فرق العمل المساندة، وغيرها من الخطوات والإجراءات التي تم اتباعها في تصميم منهجية الجوائز بناءً على تجارب ناجحة قامت الأمانة العامة للجائزة بتطبيقها من خلال دورات التميّز السابقة.

الجوائز وفئاتها ومستوياتها

وقدم أعضاء فريق الأمانة العامة للجوائز الداخلية نبذة توضيحية عن الجوائز وفئاتها ومستوياتها، والتي تضم 11 فئة وهي: المدير المالي المتميّز، المدير الإداري المتميّز/ المدير الفني المتميّز، ورئيس القسم المالي المتميّز، ورئيس القسم الإداري المتميّز/ رئيس القسم الفني المتميّز، والموظف المالي المتميّز، والموظف الإداري المتميّز، والموظف الفني المتميّز، والموظف المالي الجديد المتميّز، والموظف الإداري الجديد المتميّز/ الموظف الفني الجديد المتميّز، والموظف المساند المتميّز، والجندي المجهول في الدائرة.

كما تحدث الفريق في الحفل عن الشروط والأحكام والمعايير الخاصة بكل فئة، وإجراءات العمل على النظام من الجوانب الإدارية والفنية. فيما تضمنت فقرات الحفل أيضاً مسابقات اشتملت على عدد من الأسئلة حول الدائرة وخدماتها، وتوجت بحصول مجموعة من الموظفين والموظفات على جوائز قيّمة.

وتعمل دائرة المالية المركزية بالشارقة على تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تكمن في إدارة وتنمية وتوفير السيولة النقدية، وتطوير منظومة موازنة الأداء، وتنفيذ سياسات مالية متكاملة وفعّالة، وبناء نموذج عالمي في المالية العامة، وتمكين التحول الذكي، وتطبيق خدمات بفئة سبع نجوم، إضافة إلى تعزيز منظومة الرقابة الداخلية، وتمكين الموارد البشرية المواطنة، وتطوير ثقافة التميّز والابتكار وإدارة الأداء المؤسسي.

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