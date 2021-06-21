«فيرلوب. آي أو» تستثمر 9.3 ملايين درهم في تطوير بوتات محادثة بالذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الشركة الناشئة المتخصصة في أتمتة خدمات العملاء «فيرلوب. آي أو»، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، عن استثمارها مبلغ 2.5 مليون دولار(9.3 ملايين درهم) في تطوير بوتات دردشة فائقة مبنية على الذكاء الاصطناعي قادرة على فهم اللغات الطبيعية، تُسمى بوتات «NLP»، وذلك بهدف تحسين أتمتة خدمة العملاء للشركات ضمن مختلف القطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم توفير هذه الأموال من جولة تمويل السلسلة «أ»، التي جرت بدعم من شركة أبوظبي التنموية القابضة ADQ في عام 2020.

وتتمتع بوتات المحادثة الفائقة NLP المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تطورها الشركة، بالقدرة على الاستجابة لـ92% من استفسارات العملاء من دون أي تدخل بشري.

وقال «جوراف سنغ»، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى «فيرلوب.آي أو»: «هنالك العديد من بوتات المحادثة التي توجد في السوق اليوم والعديد منها مبنية على قواعد معينة.

ومن شأن تدفقات القواعد المعينة أن تقيّد المستخدمين في حوار منظّم يعتمد على اختيارات محددة وتطابقات مع كلمات رئيسة.

في حين أن بوتات المحادثة الفائقة NLP المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي نقوم بتطويرها، يمكنها فهم مختلف الكلمات التي ينطقها المستخدمون حتى لو لم تتطابق مع كلمات رئيسة معينة أو جمل محددة مسبقاً، كما يمكنها مواصلة التعلم من الأخطاء لتصبح أكثر ذكاءً مع الوقت.

ومن شأن الاستفادة من مصطلحات خاصة بنطاقات محددة أن تتيح فهم اللغات بصورة أفضل، ما يساهم في ابتكار بوتات متخصصة بالإجابة عن أسئلة خاصة بتلك النطاقات».

ويمكن للبوتات فائقة التطور أن تلبي متطلبات العملاء عبر مختلف القطاعات. وتدعم «فيرلوب.آي أو» بالفعل 14 لغة بما في ذلك اللغة العربية. وستدعم بوتات NLP الفائقة ست لغات جديدة ما يرفع هذا الرقم إلى 20 لغة.

وأضاف: «سنغ»: «إن بوتات المحادثة NLP الفائقة هذه ليست متقدمة فقط من ناحية الخوارزميات، بل إنها مبنية أيضاً على تقنيات التعلّم الآلي، وبنى معالجة اللغات الطبيعية متعددة اللغات ونماذج تدريبية.

يشكل فهم السياق مكوناً مهماً في بناء بوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تتبنى 80% من الشركات في الإمارات بوتات المحادثة في المرحلة المقبلة لتلبية متطلبات العملاء المتزايدة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع».

وإلى جانب مساهمتها في خفض التكاليف الناجمة عن تشغيل مركز اتصال، فإن بوتات المحادثة الفائقة هذه يمكنها تخزين بيانات ضخمة عن العملاء، ما يتيح استخدامها أدوات تحليلية بحيث يمكن الاستفادة من البيانات التي تخزنها في توفير رؤى معمقة حول العملاء.

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