الأحواض الجافة العالمية تطلق برنامج تحوّل رقمي قائماً على منصة آي إف إس السحابية

المصدر: دبي- البيان

أطلقت الأحواض الجافة العالمية مشروعاً للتحول الرقمي يهدف إلى تعزيز أنظمتها الأساسية من أجل توفير الكفاءة التشغيلية وتحسين خدمة العملاء. وفي هذا المشروع، سيتم استخدام منصة آي إف إس السحابية (IFS كلاود) لتلبية المتطلبات المتنامية لتخطيط الموارد المؤسسية وإدارة الأصول.

سيعمل مشروع التحوّل الرقمي على تعزيز أنظمة الأعمال الحيوية لدى الأحواض الجافة العالمية، وسيمهد الطريق للتحول الرقمي لأحواض بناء السفن التابعة للمُنشأة، مما سيساعد في تبسيط العمليات وتعزيز التكامل بين الأنظمة، إضافة إلى التوسع في استخدام بيانات الوقت الحقيقي لدفع عملية اتخاذ القرار الأمثل. إلى جانب ذلك، سيعمل المشروع على تحسين التقنيات الأساسية مثل أجهزة RFID (تقنية تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو) والاستفادة من التقنيات الناشئة، مثل الواقع المعزز والروبوتات التي يمكن دمجها بسهولة في حلول منصة آي إف إس السحابية.

وستساعد هذه الحلول في تحديث التشغيل الأوتوماتيكي لقدرات الإنتاج الحالية لدى الأحواض الجافة العالمية، ودمج الأنظمة والعمليات الأساسية القائمة في منتج واحد قائم على منصة مشتركة، بينما ستساهم وحدات إدارة الأصول والتصنيع التي توفرها حلول «آي إف إس» في زيادة مستوى الشفافية الكاملة والتشغيل الأوتوماتيكي في الأحواض الجافة العالمية في عمليات بناء السفن الجديدة وأعمال الصيانة أيضاً.

وقال القبطان رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي للأحواض الجافة العالمية،: يمثل برنامج التحوّل الرقمي تطوراً مهماً للغاية لنا لضمان تقديم خدمة ذات جودة عالمية. ومع هذا النظام الجديد، سيتمكن موظفونا من أداء مهامهم بشكلٍ أفضل من خلال العمل باستخدام بيانات الوقت الحقيقي والمنصات التكاملية والتبادل الأفضل للمعرفة، مما سيمكنهم أيضاً من التركيز على مجالات خبراتهم.

وقال محمود خان، العضو المنتدب لشركة «آي إف إس الشرق الأوسط وجنوب آسيا»: يشرفنا اختيار آي إف إس لتكون المنصة الرقمية المفضلة للأحواض الجافة العالمية، وهي تشرع في تنفيذ هذه المبادرة الطموحة المشوّقة. ونتطلع إلى التعاون مع الأحواض الجافة العالمية للاستفادة من الخدمات السحابية التي نُديرها لتبسيط عملية الاستخدام وتقليل التكلفة الإجمالية للملكية من خلال حل سحابي أكثر استدامة بيئياً.

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