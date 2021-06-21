«لوتاه لتطوير العقارات» تحقق نمواً قوياً في مبيعات الربع الأول

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة لوتاه لتطوير العقارات، تحقيق زيادة بنسبة 450 ٪ في مبيعات الربع الأول 2021، مقارنة بنفس الفترة المقابلة من العام الماضي. وقال رجا علم الدين الرئيس التنفيذي لشركة لوتاه لتطوير العقارات: نجحنا في تحقيق أداء مالي استثنائي في الربع الأول.

ونحن متفائلون للغاية بشأن مشاريعنا الجارية، والمقرر إطلاقها في الربعين الثالث والرابع من العام، وكذلك بشأن خططنا التوسعية في بقية الإمارات والمنطقة، لتعزيز قوة محفظتنا ومكانتها.

وأشرفت لوتاه للعقارات، على تنفيذ العديد من المشاريع الجارية، وإحياء بعض المشاريع التي توقفت بسبب الجائحة.

وفي قرية جميرا الدائرية، نجح ذراع التطوير في الشركة ببيع جميع الوحدات المتاحة في شمال تيراسيس، وشمال ريزيدنسيز، وهما مجمّعان متعددا المباني، وكذلك ليفينج جاردنز، وجميع الوحدات المتاحة في إيوان ريزيدنس - المجتمع الأسري.

إضافة إلى ذلك، فإن 100 ٪ من وحدات مبنى إيدج وإيوان ريزيدنس، مشغولة ومؤجرة حالياً.

وشهدت سوق العقارات في الإمارات تطوّرات كبيرة، مدفوعة بالإجراءات الحكومية القوية، والحوافز المالية والإصلاحات الاجتماعية.

وتجذب الأسعار المنخفضة التي لم يشهدها السوق منذ 10 سنوات، المشترين للاستفادة من سهولة عمليات التمويل لاستيعاب التغييرات التي تسببت بها جائحة «كوفيد 19».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز