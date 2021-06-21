«أبوظبي الإسلامي» يطلق منصّة افتراضية لتمكين الشركات الصغيرة من فتح حساب مصرفي عن بُعد

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، إطلاق منصّة افتراضية، لتمكين عملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة، من فتح حساب «النخبة» للأعمال، دون الحاجة إلى زيارة الفرع، أو تقديم المستندات، أو الحضور شخصياً لتوقيعها.

وتعتمد خدمة فتح الحسابات عن بُعد، على تقنية مكالمات الفيديو، بهدف تسهيل التعاملات بين العملاء ومديري العلاقات المصرفية لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، كما أنها تتيح للعملاء الجدد، إمكانية تعبئة بياناتهم، والتوقيع، وتحميل كافة المستندات والنماذج المطلوبة، بجانب تنفيذ إجراءات المصادقة اللازمة، وغيرها من عمليات التحقق من الهوية، عبر نظام موحّد ومتكامل.

وقال فيليب كينغ الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: يؤكد إطلاق هذه المنصّة مرة أخرى، التزام المصرف بدعم الشركات الصغيرة، من خلال تزويدها بحلول مبتكرة، تعزز بدورها الخدمات المصرفية، ضمن تجربة آمنة ومريحة وبسيطة.

وفي ظل تسارع وتيرة التطوّر التكنولوجي، سيواصل المصرف جهوده لمواكبة هذه التطوّرات، كما سيستمر في تقديم حلول ومنتجات محدّثة.

ويمكن لعملاء حسابات «النخبة» للأعمال، تقديم طلب فتح حسابات جديدة، عبر أي من أجهزتهم الذكية المفضلة، باتباع الخطوات البسيطة التالية:

• يحدد مدير العلاقات المصرفية للأعمال لدى المصرف، موعداً لإجراء مكالمة.

• تتم تعبئة طلب فتح الحساب عبر المنصّة الرقمية، بمساعدة من مدير العلاقات المصرفية للأعمال لدى أبوظبي الإسلامي.

• تحميل النسخ الرقمية من المستندات المطلوبة، بما في ذلك نسخة سارية من الهوية الإماراتية وجواز السفر، بالإضافة إلى الترخيص التجاري، وعقد التأسيس، ومستند إثبات عنوان الإقامة، وغيرها من المستندات الأخرى.

• توقيع نموذج الطلب واتفاقية الخدمات المصرفية، عبر المنصّة الرقمية المخصصة.

ويواصل «أبوظبي الإسلامي»، تطوير حلول جديدة، تلبي تطلعات العملاء من المؤسسات والشركات في الإمارات.

كما أطلق منصّة ADIB Direct، التي ساهمت في أتمتة مجموعة متنوعة من الخدمات المؤسسية، بما أتاح لقطاع الشركات، الارتقاء بمستوى كفاءاته في تحقيق وفورات كبيرة على صعيد التكلفة والوقت.

وحالياً، يتم إنجاز أكثر من 90 % من الخدمات المصرفية للشركات المقدمة من المصرف، عبر هذه المنصّة الرقمية.

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