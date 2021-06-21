«إلينغتون» توقع اتفاقاً مع «التضامن للمقاولات» لتسريع مشروع «ويلتون بارك ريزيدنسز»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «إلينغتون العقارية» توقيع اتفاقية مع شركة «التضامن للمقاولات»، بهدف تسريع عمليات إنشاء مشروعها الرائد «ويلتون بارك ريزيدنسز» في «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم».

وقال جوزيف توماس الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة «إلينغتون العقارية»: حرصنا على التعاون مع أفضل المقاولين للبدء بتسليم مشروع «ويلتون بارك ريزيدنسز» وفق الجدول الزمني المحدد، إلا أن الجهة التي تعاقدت معنا مبدئياً لتشييد المشروع واجهت العديد من التحديات، لذلك اتخذنا قرار التعاقد مع شركة «التضامن للمقاولات» وفق منهجية مسؤولة تكفل انتقال عمليات إدارة المشروع إليها بأسلوب سلس ومنظم.

ونحن على ثقة بقدرتنا على تسليم أولى وحدات المشروع في ضوء البرنامج الجديد لتسريع عمليات الإنشاء والتشييد وصولاً إلى استكمال المشروع الكامل.

وقال عبدالله خليفة بيات الرئيس التنفيذي لشركة «التضامن للمقاولات»: تركيزنا منصب في الوقت الراهن على تسريع وتيرة إتمام عمليات الإنشاء والتشييد من خلال تطبيق أحدث التقنيات، وخبراتنا في تشييد المشاريع الضخمة ستكفل التزامنا التام بالجدول الزمني المحدد لتسليم الوحدات السكنية إلى المستثمرين والملاك.

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