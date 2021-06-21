«جلف كرافت» تسلّم يختاً من فئة «ماجستي 100»

المصدر: دبي - البيان

احتفت شركة الخليج لصناعة القوارب (جلف كرافت)، بتسليم يخت جديد من فئة «ماجستي 100»، إحدى أفضل فئات يخوتها السوبر وأحد أكثر الموديلات مبيعاً.

وتم تصنيع يخت «ماجستي 100» بالكامل في منشأة «جلف كرافت» للتصميم والإنتاج في الإمارات، ويستعد للإبحار نحو ساحل الفيروز (الريفيرا التركية) ليرسو هناك خلال فصل الصيف، وينطلق بعد ذلك ليشق عباب البحر الأبيض المتوسط.

وجرى تصميم هيكل اليخت العاشر من فئة «ماجستي 100» وفقاً لمتطلبات العميل، وينفرد بديكوراته الداخلية والخارجية ومساحته الداخلية الرحبة، علاوة على الردهة السماوية المفتوحة على سطحه العلوي.

ويمتاز اليخت بوزنه الخفيف البالغ 199 طناً بالإجمال، حيث تم تصنيعه من مادة البوليمر المقوى بالألياف، ويصل طوله إلى 31.7 متراً (104 أقدام) ويأتي مزوداً بمحركين من طراز MAN بقوة 1900 حصان لتبلغ سرعته القصوى 20 عقدة.

ومع قدرة الإزاحة البالغة 132 طناً، يبلغ طول الغاطس 1.65 متر فقط (5 أقدام و5 إنشات)، مما يتيح له الإبحار في المياه الضحلة والاقتراب بسهولة من الشواطئ خلال رحلاته البحرية.

وينسجم يخت «ماجستي 100» مع معيار الوكالة البحرية وخفر السواحل في المملكة المتحدة LY3 لأكبر اليخوت التجارية، والذي يحدد مواصفات قوة الهيكل، ومتانة البدن لتحمل كافة ظروف الطقس ومنع أي تسرب، والمعدات الميكانيكية وتركيبها، وإدارة السلامة، ومتطلبات النظافة البحرية، وغيرها. ويتمتع اليخت أيضاً بحلول معالجة المياه الصديقة للبيئة التي تدعم الرحلات البحرية الطويلة.

وقال محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة جلف كرافت: يعتبر يخت «ماجستي» أحد أكثر فئات يخوتنا استقطاباً للاهتمام. ومع تسليم يخت جديد من عائلة «ماجستي 100»، يسعدنا الارتقاء بمكانة شركتنا وتوسيع شهرة منتجاتها في أماكن جديدة حول العالم.

وقال طلال نصر الله، الرئيس التنفيذي لشركة «جلف كرافت»: منذ إطلاق يخت «ماجستي 100» في العام 2017 خلال معرض دبي الدولي للقوارب، بات أفضل يخوت السوبر مبيعاً ضمن محفظة «جلف كرافت».

ومع نجاحنا بتسليم العديد من يخوت «ماجستي 100» إلى أوروبا وأستراليا وروسيا والشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، فإننا ماضون قدماً بتوسيع رقعة انتشار يخوتنا وقواربنا.

وتعتبر ماجستي واحدة من 5 علامات تجارية لليخوت والقوارب تصنعها «جلف كرافت» وتضم أيضاً يخت «ماجستي 175»، الأكبر من نوعه في العالم المصنوع من مواد مركبة، والذي احتفلت الشركة بعرضه العالمي الأول في دبي مؤخراً.

وتضم قائمة العلامات الأخرى: «سيلفركرافت» التي تضم القوارب العائلية وقوارب الصيد الأصغر حجماً؛ واليخوت الرياضية «أوريكس»؛ ويخوت الاستكشاف «نوماد»؛ وسفن الجولات البحرية للركاب.

وتأسست «جلف كرافت» في 1982، وتمتلك ثلاث منشآت في الإمارات والمالديف، وتتمتع بقدرة تصنيعية قدرها 200 قارب سنوياً. وقامت الشركة ببناء أكثر من 10 آلاف قارب.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز