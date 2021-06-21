«ماجد الفطيم» تكشف عن «مول عُمان» عبر فعالية افتراضية للمستأجرين

المصدر: دبي - البيان

أقامت شركة «ماجد الفطيم» و«مول عمان» فعالية افتراضية شارك فيها أكثر من 200 متجر تجزئة. وأقيمت الفعالية عبر الإنترنت حفاظاً على سلامة الجميع، حيث تم تعريف المشاركين على المشروع الذي سيترك أثراً كبيراً على مستقبل تجارة التجزئة في مسقط.

وناقش حسام المنذري، مدير عام إدارة مراكز التسوّق في شركة ماجد الفطيم العقارية في سلطنة عُمان انطلاقة «مول عمان» المنتظرة في سبتمبر المقبل.

ورحّب بأحدث شركاء مركز التسوّق الجديد وقدّم للمستأجرين آخر المستجدات والإنجازات المتعلقة بالمركز، حيث استعرضتْ شركة «ماجد الفطيم» للمرّة الأولى التصميم الخارجي والداخلي لمركز التسوّق الجديد، وتمكّن المستأجرون التعرّف عليه بأنفسهم افتراضياً.

كما حصل المستأجرون على معلومات إضافية حول كيفية دعمهم من قبل فريق تصميم وتنفيذ متاجر التجزئة، لضمان ترتيب وتجهيز المتاجر وفق أفضل المعايير في قطاع التجزئة.

وسيكون «مول عمان» خامس وأكبر وجهات التسوق والترفيه التابع لشركة «ماجد الفطيم» في عمان، مع مساحة مخصصة لتجارة التجزئة تبلغ 140,000 متر مربع، تتألف من 350 متجر تجزئة من بينها 55 مطعماً ومقهى، وسيحتوي مركز التسوق على مجموعة فريدة من مرافق التسلية والترفيه لكل الأعمار، وتتضمن أكبر «فوكس سينما» في عمان تحتوي على 15 شاشة عرض، من بينها أوّل صالة «جولد» في عُمان، وسينما ثلاثية الأبعاد، إلى جانب سينما «كيدز» المخصصة للأطفال و«آي ماكس».

كما سيحتوي المركز على أكبر حديقة ثلجية داخلية في السلطنة بمساحة 14,000 متر مربع، وكذلك أكبر فرع «ماجيك بلانيت»، والتي تحتوي على العديد من الألعاب والتجارب الفائزة بالجوائز لكل العائلة.

وستحتضن وجهة التسوّق الممتازة هذه عدد من أبرز العلامة التجارية العالمية. وقال حسام المنذري: سيتيح لنا افتتاح «مول عُمان» تحقيق مهمتنا المتمثلة في تنفيذ استراتيجيتنا المستقبلية وتحقيق النمو بالتزامن مع دعم المجتمع الذي يحتضننا، وسيشكّل «مول عُمان» عامل ازدهار اقتصادي من خلال خلق المزيد من فرص العمل للعمانيين.

وسيلعب مركز التسوّق الجديد دوراً كبيراً في دعم المجتمعات المحلية، من خلال تحسين خدمات تجارة التجزئة والترفيه في السلطنة لكل من السكان والسياح، إلى جانب دعم الاقتصاد المحلي عبر توفير 3,500 وظيفة.

وكجزءٍ من مساهمتها الاقتصادية في السلطنة، ستقوم «ماجد الفطيم» بتعزيز مهارات العُمانيين عبر تحضيرهم لفرص العمل المحتملة في قطاع التجزئة، وذلك من خلال «تمهين»، المبادرة المقامة بالتعاون مع «أكاديمية التجزئة».

وستوفر الأكاديمية عدداً من الفرص تشمل المعارض وفعاليات التوظيف وبرامج التدريب المصممة حسب الطلب، إلى جانب خدمات الرعاية والاستشارة والإرشاد بعد التوظيف للموظفين العمانيين الجدد.

وسيحتوي المركز للمرّة الأولى أكبر حديقة ثلجية و«فوكس سينما» و«ماجيك بلانيت» في موقع واحد، مما سيتيح للجميع عيش أوقات ولحظات مميزة.

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