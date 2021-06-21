منصة «ذا وورك كراود» تستضيف جلسة حول دور الإمارات مركز أعمال عالمياً

المصدر: دبي- البيان

أعلنت GoDaddy، الشركة المتخصصة في تمكين رواد الأعمال في جميع أنحاء العالم، عن مشاركة سيلينا بيبر، المديرة العامة لشركة GoDaddy في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في جلسة حوارية، بمشاركة خبراء بعنوان «الإمارات: مركز عالمي متنامٍ للأعمال»، وتُعقد الجلسة باستضافة «ذا وورك كراود»، المنصة التي تجمع بين الشركات والمواهب المستقلّة داخل الإمارات وخارجها، حيث تشارك بيبر بصفتها عضواً في اللجنة الحوارية، إلى جانب شخصيات بارزة من دبي للسياحة، ومركز دبي المالي العالمي ومنصة ذا وورك كراود.

وتنعقد الجلسة افتراضياً يوم 22 يونيو 2021، حيث تستعرض محاورها القدرة الكبيرة، التي أظهرتها الإمارات في الصمود في وجه الأزمة الصحية العالمية والتكيف معها. كما تناقش مواضيع متنوعة مثل مرونة الحكومة الرشيدة للإمارات، التي كانت السبب الرئيسي خلف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة، واستقطاب أبرز المواهب، وتستعرض الجلسة أيضاً مواضيع أخرى مثل القوانين الجديدة الميسرة للأعمال والتزام المنطقة بالتحول الرقمي وتزايد أهمية منصات التجارة الإلكترونية، واستقطاب رواد الأعمال والشركات والعاملين المستقلين لمزاولة أعمالهم في المنطقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت أليس ويتمان، الرئيسة التنفيذية لمنصة ذا وورك كراود: لقد شهدنا على مدى السنوات القليلة الماضية مواكبة الإمارات للتوجه العالمي، الذي حقق ازدهاراً ملحوظاً منذ بدء أزمة «كوفيد 19»، في توظيف خبرات العاملين المستقلين. ويتوجه الأشخاص اليوم إلى العمل الحر كونه خياراً مهنياً في الوقت نفسه الذي يعمل فيه رواد الأعمال على توظيف قوى عاملة أكثر مرونة تتمتع بمهارات جديدة، تمكنهم من المساهمة في تحقيق انتشار أوسع في المنطقة. ونحن، في ذا وورك كراود، نعمل على إنشاء مجتمع للعاملين المستقلين المحترفين وتأمين المشاريع التي تناسب اختصاصاتهم للمساهمة في ازدهار قطاع الأعمال في المنطقة، إذ حققت المنصة منذ إطلاقها في المنطقة نمواً بنسبة 30% على أساس شهري.

وأتاحت أزمة «كوفيد-19» فرصة مثالية للشركات لزيادة توظيف خدمات العاملين المستقلين، بهدف زيادة مرونة القوة العاملة وتخفيض التكاليف.

ومن جهتها، قالت سيلينا بيبر، المديرة العامة لشركة GoDaddy في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: شهدت دولة الإمارات، منذ انطلاق أزمة «كوفيد 19»، تزايداً ملحوظاً في عدد رواد الأعمال الذين توجهوا إلى الحلول الرقمية لتنمية مشاريعهم الصغيرة والحفاظ على استمراريتها. فعلى سبيل المثال، أظهر البحث الذي أجرته شركة GoDaddy أن 36% من رواد الأعمال في الإمارات المشاركين في الاستبيان قد وسعوا حضورهم الرقمي لاستقطاب مزيد من العملاء والمحافظة عليهم. ونحن في GoDaddy ندعم هذه المشاريع الصغيرة ورواد الأعمال الناشئين في رحلتهم للتحول الرقمي، بهدف تعزيز توجه التحول الرقمي في دولة الإمارات.

وبرزت إمارة دبي، على وجه الخصوص، خلال هذه الفترة بصفتها مركزاً للشركات وللموظفين وللمسافرين العالميين على حد سواء، وتظهر البيانات توقعات بوصول إيرادات قطاع السياحة والسفر إلى 116.1 مليار درهم إماراتي (31.68 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2027.

وستتولى إدارة الجلسة الحوارية فيليس هورست، العضو المنتدب لدى هانسون سيرتش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويمكن للشركات الصغيرة والكبيرة والناشئة ورواد الأعمال والعاملين المستقلين حضور الجلسة.

وكانت الإمارات قد أظهرت مرونة عالية خلال الاستجابة لأزمة «كوفيد 19»، حيث رسخّت موقعها مركزاً رائداً للمستثمرين والشركات والأفراد على حد سواء، كما اتخذت تدابير مهمة لتخفيف آثار الأزمة الصحية العالمية على اقتصاد الدولة وتعزيز انتعاشه.

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