محكمة دبي توافق على طلب إفلاس "أرابتك"

المصدر: دبي - البيان

قالت شركة "أرابتك" القابضة ، إن محكمة دبي قررت بتاريخ 16 يونيو الجاري قبول طلب افتتاح اجراءات الافلاس للشركة وشركاتها التابعة التالية: أرابتك للإنشاءات - أبوظبي، أرابتك للإنشاءات - دبي، النمساوية العربية للخرسانة الجاهزة - دبي، أرابتك بريكاست - دبي، صقر الإمارات الكهروميكانيكية - إيفيكو - أبوظبي، صقر الإمارات الكهروميكانيكية - إيفيكو- دبي.

جاء ذلك في إفصاح أرسلته "أرابتك" اليوم إلى سوق دبي المالي، تضمن أخر المستجدات والإجراءات المتخذة فيما يتعلق بطلب إشهار الإفلاس للشركة المقدم للمحكمة.

وذكرت الشركة، أن المحكمة قررت تعيين أمناء إجراءات لكل شركة على استقلال، وكلفت كل أمين إجراءات بأن يقوم بنشر قرار افتتاح الإجراءات بالنسبة لكل شركة وتحقيق ديونها وإيداع قائمة وإعداد سجل بالدائنين والقيام بكافة الإجراءات، وفقا لأحكام قانون الإفلاس، وذلك خلال 35 يوما من تاريخ الإخطار بالتعيين.

وقررت المحكمة تعيين أمناء إجراءات لكل شركة على استقلال، وكلفت كل أمين إجراءات بأن يقوم بنشر قرار افتتاح الإجراءات بالنسبة لكل شركة وتحقيق ديونها، وإيداع قائمة وإعداد سجل بالدائنين والقيام بكافة الإجراءات وفقا لأحكام قانون الإفلاس وذلك خلال 35 يوماً من تاريخ الإخطار بالتعيين.

ووبحسب الإفصاح الموقع من وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس الإدارة، كلفت المحكمة كل أمين بأن يقوم بإعداد تقرير مبدئي منفصل عن أموال الشركة يتضمن حصراً لأموالها وموجوداتها وحقوقها لدى الغير، بالإضافة إلى حصر لمديريها وأعضاء مجلس إدارتها والشركاء فيها خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب الإفلاس، علاوة على رأيه حول إدارة أموال الشركة والمحافظة على قيمتها، على أن يودع التقرير المالي المبدئي خلال أسبوعين.

كما قررت المحكمة أيضاً وقف جميع الإجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ ضد أموال الشركات إلى حين المصادقة على خطة إعادة الهيكلة أو مرور عشرة أشهر على صدور قرار افتتاح إجراءات الإفلاس، وعلى كل أمين تقديم طلب مستقل للمحكمة في شأن الفوائد التعاقدية إو القانونية.

وحددت المحكمة جلسة 26 يوليو 2021 لمتابعة الإجراءات، وكلفت رئيس مجموعة الأمناء بتنظيم اجتماع تمهيدي مع الأمناء والمحكمة خلال أسبوع ليعرض كل منهم خطة عمله.

وستقوم الشركة بإرسال تقرير دوري حسب تطورات عمل الأمناء لإطلاعكم على المستجدات.

كانت شركة "آرابتك" أعلنت في 17 ديسمبر 2020 تقدمها بطلب للمحكمة بطلب إشهار إفلاسها وبعض من شركاتها التابعة وتصفية أموالها.

وكانت الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 30 نوفمبر 2020، قررت الاستمرار بعملية تصفية الشركة والمضي قدماً في طلب إعلان إفلاسها رسمياً، وقامت الشركة في السابع من يناير الماضي بتقديم طلب افتتاح إجراءات إفلاسها وشركاتها التابعة أمام محكمة دبي.

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