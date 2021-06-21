الإمارات ضمن الكبار عالمياً في 12 مؤشراً

المصدر: أبوظبي- وام

أدرجت 3 مرجعيات دولية متخصصة بالتنافسية، الإمارات ضمن الـ 20 الكبارعالمياً في 12 مؤشراً، تخصّ قطاع الحسابات الوطنية خلال العام الماضي.

وتشمل المؤشرات التي اعتمدتها التقارير السنوية الأخيرة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية، قطاعات في الحسابات الوطنية، ويُظهر الرصد الذي نفّذه «المركزي الاتحادي للتنافسية والإحصاء»، لتقارير هذه المرجعيات الدولية أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى عالمياً في ديناميكيات الدَيْن، كما وثقها تقرير التنافسية العالمي 4.0 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

كما جاءت في المرتبة الأولى عالمياً، بقطاع ديون الحكومة المركزية الأجنبية، حسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية، كما أدرج الإمارات في المرتبة الخامسة بإجمالي الناتج المحلي للفرد، وكذلك في إجمالي الدَيْن الحكومي العام.

فيما جاءت الإمارات في المرتبة 8 عالمياً بتنافسية رصيد الحساب الجاري نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي، وفي المرتبة الـ 10 في الإنتاجية الكلية، وفي المرتبة 11 في نسبة التجارة إلى إجمالي الناتج المحلي.

وأدرج الكتاب السنوي للتنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، الإمارات في المرتبة 14 على مستوى العالم، كما صنفها بالمرتبة ذاتها في رصيد الحساب الجاري.

وفي رصده لمعدل القوة الشرائية للفرد، النمو الفعلي فقد أدرج دولة الإمارات بالمرتبة 20 عالمياً.

وأردج تقرير التنمية البشرية العالمي، الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، معدل القوة الشرائية للفرد في الدورة الاقتصادية الإماراتية بالمرتبة السابعة عالمياً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز