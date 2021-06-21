«سوق أبوظبي» يدعو لتحديث بيانات المطلعين

المصدر: أبوظبي - البيان

دعا سوق أبوظبي للأوراق المالية، الشركات المدرجة، إلى ضرورة تحديث بيانات المطلعين، وملف الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشكل فوري، في حال حدوث أي تغييرات.

وقال السوق في تعميم، أمس، إنه يجب على الشركات المدرجة، تعبئة النموذج الخاص ببيانات المطلعين، وإرساله على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة شؤون الشركات المدرجة، مع تأكيد تطابق البيانات في قاعدة البيانات الخاصة للمطلعين بالشركة مع النموذج المرفق.

في سياق آخر، طلب السوق من الشركات المدرجة، تزويده بالبيانات المالية الربع سنوية المراجعة من قبل مدقق حسابات الشركة الخارجي، وذلك للربع الثاني من العام الجاري، خلال مدة أقصاها 45 يوماً من تاريخ انتهاء الربع المعني، مرفق بها تقرير مجلس إدارة الشركة، أو مناقشات إدارتها التنفيذية.

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