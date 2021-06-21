ارتفاع أسعار «الإيبور» بنسب تتجاوز 30 %

المصدر: أبوظبي- وام

قفزت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك «الإيبور»، على مختلف الآجال تقريباً، بنسب تجاوزت 30 %، وذلك في أعقاب قرار المصرف المركزي، الخميس الماضي، برفع «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة، بمقدار 5 نقاط أساس.وجاء قرار «المركزي» بعدما أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، عن رفع سعر الفائدة على الاحتياطيات الفائضة بـ 5 نقاط أساس.وأظهرت الأرقام ارتفاع سعر الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك لأجل سنة، إلى مستوى 0.748 نقطة أساس، مقارنة مع 0.565 نقطة أساس بتاريخ 16 من الشهر الجاري. أما على مستوى سعر الفائدة على الأجل لمدة 6 أشهر، فقد ارتفعت إلى 0.643 نقطة أساس، مقارنة مع 0.489 نقطة أساس خلال فترتي المقارنة السابقة، في حين ارتفعت على الأجل لمدة أسبوع، من 0.10 نقطة أساس إلى 0.118 نقطة أساس، وعلى الأجل لليلة واحدة، من 0.11 نقطة أساس إلى 0.117 نقطة أساس.

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