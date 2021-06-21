تباين أداء الأسهم وسط شراء أجنبي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في مستهل تعاملات الأسبوع، وسط عمليات شرائية للأجانب، ليصعد سوق أبوظبي مدعوماً بمكاسب البنوك والعقار التي ضغطت في الوقت نفسه على سوق دبي.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.41% إلى 2850.93 نقطة مع تراجع أسهم العقار والاستثمار والبنوك والنقل والخدمات والصناعة، فيما صعد سوق أبوظبي هامشياً 0.03% عند 6648.91 نقطة على وقع مكاسب أسهم البنوك والعقار والصناعة والخدمات. واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.2 مليار درهم منها 1.06 مليار بأبوظبي و163.9 مليوناً في دبي. وجرى تداول 357.7 مليون سهم، موزعة بواقع 191.9 مليون سهم في أبوظبي و165.8 مليوناً في دبي، من خلال تنفيذ 5698 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 0.4% مع تراجع «إعمار العقارية» 0.48% و«إعمار للتطوير» 1.03% و«ديار» 0.67%، فيما صعد «الاتحاد العقارية» 0.37% واستقر «داماك»، وانخفض قطاع البنوك 0.5% مدفوعاً بهبوط «دبي الإسلامي» 0.81% و«الإمارات دبي الوطني» 0.35%. ونزل قطاع الاستثمار 1% مع تراجع «دبي للاستثمار» 0.57% و«سوق دبي المالي» 2.52% و«شعاع كابيتال» 1.94%. وهبط قطاع النقل 0.03% بعد انخفاض «العربية للطيران» 0.71%، فيما صعد «أرامكس» 0.51% و«الخليج للملاحة» 0.96%.

وتصدر «جي إف إتش» النشاط مستقطباً 66.5 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 16.6 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» 15.7 مليوناً. وحقق «تكافل الإمارات» أكبر ارتفاع بنسبة 8%، فيما كان «الإسمنت الوطنية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.16%. وعمد المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 3.46 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وعزّز صعود سوق أبوظبي نمو قطاع البنوك 0.35% بعد صعود «أبوظبي الأول» 0.36% و«أبوظبي التجاري» 0.58%، فيما نزل «أبوظبي الإسلامي» 0.18%. وصعد قطاع الاستثمار 0.14% مع نمو «العالمية القابضة» 0.1% و«إشراق» 2.6%، فيما استقر «الواحة كابيتال».

وهبط قطاع الاتصالات 0.54% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، فيما تراجع قطاع الطاقة 0.34% على وقع انخفاض «أدنوك للتوزيع» 0.68% و«طاقة» 0.71%، فيما صعد «دانة غاز» 0.62%. ونزل قطاع العقار 0.01%. وهيمن «العالمية القابضة» على النشاط جاذباً 363 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 261 مليوناً. وحقق «الفجيرة لصناعات البناء» أكبر ارتفاع بنسبة 14.5%، فيما كان «سوداتيل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.19%. ومال المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 74.4 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 33.4 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي بصافي استثمار 18 مليوناً، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 18 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 33.4 مليوناً.

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