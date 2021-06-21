بحث تعزيز التعاون بين «الأوراق المالية» في الإمارات وسويسرا

المصدر: أبوظبي- البيان

بحثت د. مريم السويدي الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة مع د. مارلين أمستاد رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا عدداً من القضايا ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، وسبل تعزيز التعاون المثمر بين الجانبين.

كما تم خلال الاجتماع، الذي عقد بتقنيات الاتصال المرئي عن بعد، استعراض عدد من المبادرات التطويرية للهيئة، وتم تبادل النقاش حول تجربة الهيئتين في تعزيز البيئة الاستثمارية، والاستثمار المستدام، والأصول الافتراضية، والمؤسسات ذاتية التنظيم

وقالت د. مريم السويدي: إنه تم خلال الاجتماع "عرض مبادرات الهيئة لتطوير الأسواق المالية بالدولة والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الأوراق المالية، ونوهت بأن هذا اللقاء يعد امـتداداً للتعاون المـثمر مع الهيئة المناظرة في سويسرا، لا سيما فـي ما يتعلق بالمواضيع، التي يتم تـناولها في إطار المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، التي تعدّ منبراً تشارك فيه كـل من الهيئتيـن مشاركة فاعلة. ولفتت إلى البيئة الاستثمارية التنافسية بالإمارات والبنية التشريعية المتطورة، ومبادرات الهيئة لتسريع خطوات الانتقال بأسواق الإمارات إلى مصاف الأسواق المالية المتطورة.

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