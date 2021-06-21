سلطان بن سليم: تجارة دبي مرشحة لنمو قوي في 2021

المصدر: دبي- البيان

أكد سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رئيس غرفة تجارة دبي العالمية، أن تجارة دبي الخارجية مرشحة لتحقيق نمو قوي خلال العام الجاري، بدعم مجموعة من المرتكزات الرئيسية، بعد أن برهنت جائحة «كورونا» على ديناميكية الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص في التعامل مع الأزمات العالمية، وما تتمتع به الإمارة من حلول اقتصادية مرنة على صعيد حزم التحفيز وتطوير التشريعات، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إضافة إلى الخدمات اللوجستية الرائدة عالمياً.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لجمارك دبي في 2021، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات بجمارك دبي ومجموعات العمل والتجارة.

خريطة تجارية

وأوضح سلطان بن سليم أن من أهم المرتكزات الداعمة خريطة دبي التجارية الدولية الجديدة، والتي تتضمن العمل على تمديد شبكة خطوط دبي التجارية إلى 200 مدينة جديدة، لترسيخ دور الإمارة في قلب حركة التجارة العالمية. وقال: نسعى في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لزيادة استثماراتنا في مجال الموانئ والخدمات اللوجستية في العديد من الدول في أفريقيا وآسيا، وفي هذا الشأن وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية مذكرة تفاهم مع وزارة النقل الإثيوبية لتطوير الطرف الإثيوبي من الطريق الموصل بين إثيوبيا وبربرة، ليكون أحد أهم الممرات التجارية واللوجستية بالنسبة للخطوط التجارية العالمية.

وأضاف: تعتزم موانئ دبي العالمية وشركاؤها استثمار ما يصل إلى مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة في تطوير البنية التحتية لسلسلة التوريد على طول الممر، وندعو من هنا قطاع الأعمال والتجار في دبي إلى الاستفادة من الحضور العالمي للمجموعة. ويأتي احتلال الإمارات المركز الأول عالمياً على مستوى جرعات التطعيم لكل 100 شخص، وكذلك في عدد الفحوص، ونجاح استراتيجيتها في التعامل مع الجائحة وتطعيم ما يتجاوز 70% من الفئة المستهدفة من أهم العوامل الداعمة للاقتصاد بشكل عام، وقطاعي التجارة والسياحة بشكل خاص.

وأكد أحمد محبوب مصبح أن السياسات الاقتصادية الاستباقية، التي انتهجتها الحكومة في التعامل مع تداعيات أزمة جائحة «كورونا» والحزم الاقتصادية الداعمة لعبت دوراً إيجابياً في تحجيم الآثار السلبية للجائحة على مختلف القطاعات الحيوية وعلى النشاط الاقتصادي والتجاري: وقال نعمل في جمارك دبي على توسيع قاعدة المبادلات التجارية، للوصول بحجم تجارة دبي إلى تريليوني درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، وأكد حرص الدائرة على بناء علاقات وطيدة وشراكات استراتيجية مع مجموعات العمل والتجارة للارتقاء بالأعمال وتحفيز الاستثمارات الاقتصادية والتجارية والانطلاق إلى آفاق أكثر رحابة خصوصاً في ظل الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، بما يعزز من مسيرة التنمية الشاملة.

ورحب إدريس بهزاد مدير إدارة إسعاد العملاء مقرر الاجتماع، بمجموعات العمل والتجارة أعضاء المجلس، مؤكداً دور الاجتماعات الدورية للمجلس الاستشاري في إثراء تجربة المتعاملين وتسهيل الأعمال التجارية عبر الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم ومناقشتها.

عرض

وقدم أحمد كاظم مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي عرضاً لتجارة دبي الخارجية في الربع الأول، حيث سجلت تجارة دبي الخارجية غير النفطية نمواً بنسبة 10% لتصل قيمتها إلى 354.4 مليار درهم مقابل 323 مليار درهم في الربع الأول 2020. وحققت تجارة دبي نمواً بنسبة 5% بالمقارنة مع الربع الأول 2019، وسجلت الصادرات نمواً قوياً بلغت نسبته 25% لتصل قيمتها إلى 50.5 مليار درهم وزادت كميتها بنسبة 20% ليصل وزنها إلى 5 ملايين طن، فيما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 9% لتصل إلى 204.8 مليارات درهم، وارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 5.5% لتصل إلى 99 ملياراً.

مسؤولية اجتماعية

وتضمن الاجتماع عرضاً قدمه ريحان الدين خبير مسؤولية مجتمعية في جمارك دبي، تحدث حول رؤية ومهمة جمارك دبي في ما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية والتي تتلخص في الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، مشيراً إلى أن الدائرة أطلقت أكثر من 1000 مبادرة في السنوات الخمس الماضية استهدفت 7.63 ملايين شخص، ووصل مستوى سعادة الشركاء والعملاء عن مبادراتنا المجتمعية إلى 90% في 2020، وفي مجال الاستدامة حققنا وفراً مقداره مليون درهم في الماء والكهرباء في السنوات الخمس الماضية، مع تطبيق بنسبة 95.4% لاستراتيجية دبي اللاورقية، وإعادة تدوير 379 طناً من الأوراق والنفايات، وتنفيذ 56 مشروعاً بيئياً، وتطبيق تام لمعايير آيزو العالمية 18001 و14001 و45001 وخلال عام «كورونا» نفذت جمارك دبي 145 مبادرة مجتمعية استهدفت 378 ألف شخص.

مبادرات

استعرض سوديش تشادورفيدي من جمعية وكلاء الملاحة بدبي عدداً من المبادرات التي يتوقع لها أن تؤدي دوراً إيجابياً في قطاع الشحن واللوجستيات، وسلاسل التوريد المستقبلي هي مشروع هايبرلوب من «موانئ دبي العالمية»، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وكذلك مشروع دبي الجنوب لدبي وورلد سنترال، والذي يحتضن عدداً من الفعاليات الهامة مثل موقع معرض «إكسبو دبي» ومعرض دبي للطيران.

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