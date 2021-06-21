وفد غرفة الشارقة يطلع على توسعة مركز صحارى

المصدر: الشارقة- البيان

زار وفد من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، برئاسة عبد الله العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة مؤخراً مشروع التوسعة الغربية الجديدة لمركز صحارى.

وضم وفد الغرفة وليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة وعدداً من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومحمد العوضي مدير عام الغرفة، وسيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وإبراهيم الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة، وكان في استقبالهم أكرم عمار المدير التنفيذي للمركز وعدد من موظفي المركز، حيث اطلعوا على المجموعة الكبيرة التي تضمها التوسعة الجديدة من المحلات وأماكن الترفيه والمطاعم، وما يقدمه من خدمات.

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