877 مليون درهم إنفاق «اتصالات» و«دو» على الشبكات في الربع الأول

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أظهر رصد تحليلي لـــــ «البيان الاقتصادي»، ارتفاع حجم إنفاق مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» على الشبكات بنسبة 9.6% خلال الربع الأول رغم التحديات التي فرضتها جائحة «كورونا».

وبحسب الرصد، الذي استند إلى البيانات المالية للشركتين، وصل إجمالي الإنفاق إلى 877.24 مليون درهم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس، بزيادة 76.6 مليون درهم.

ووصلت تكاليف الشبكات لـ«اتصالات» إلى 686.85 مليون درهم في الربع الأول بارتفاع نسبته 7.4% أو 47.3 مليون درهم مقارنة بنحو 639.5 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغت تكاليف تشغيل وصيانة الشبكة في «دو» 190.38 مليون درهم في الربع الأول بزيادة 18.2% أو 29.3 مليون درهم مقابل 161.13 مليوناً في الفترة المقابلة من 2020. وارتفع إجمالي إيرادات الشركتين إلى 16.1 مليار درهم في الربع الأول 2021 بواقع 13.2 ملياراً لـ«اتصالات» و2.88 مليار لـ«دو». وارتفع ربح الشركتين بنسبة 6.5% من 2.89 مليار درهم إلى 3.07 مليارات، موزع بواقع 2.8 مليار لـ«اتصالات» بنمو 11.3% و257.15 مليوناً لـ«دو» بانخفاض 27.6%.

حصة

واستحوذت الإمارات على الحصة الأكبر من إيرادات «اتصالات» العام الماضي، بواقع 7.8 مليارات درهم، فيما بلغت الإيرادات من المغرب 1.95 مليار، ومصر 1.13 مليار، و788.9 مليون درهم من باكستان و1.79 مليار إيرادات أخرى. وتأتي إيرادات «دو» من الإمارات حيث توزعت على 4 قطاعات رئيسية وهي الهاتف المتحرك، والثابت، والبيع بالجملة، وخدمات أخرى.

الأصول

وارتفع إجمالي أصول الشركتين 1.7% أو ما يعادل 2.49 مليار درهم من 148.8 مليار درهم نهاية 2020 إلى 151.37 مليار درهم بنهاية الربع الأول حيث زادت أصول «اتصالات» 1.4% من 133 مليار درهم إلى 134.8 ملياراً، وأصول «دو» 3.9% من 15.86 مليار درهم إلى 16.49 ملياراً.

نفقات تشغيلية

ارتفعت النفقات التشغيلية للشركتين خلال الربع الأول بنسبة 4 % من 10.13 مليارات درهم إلى 10.54 مليارات، منها 8.35 مليارات لـ«اتصالات»، مع استحواذ تكاليف المبيعات المباشرة والاستهلاك وتكاليف الموظفين على النسبة الأكبر من النفقات، ونحو 2.19 مليار لـ«دو». واستحوذت تكاليف الربط والمنتجات والموظفين والاستهلاك وانخفاض قيمة الممتلكات والآلات والمعدات على النسبة الأكبر من نفقات الشركة.

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