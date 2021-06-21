11.11 ملياراً مبايعات عقارية بدبي خلال مايو

المصدر: دبي - البيان

حقق السوق العقاري في إمارة دبي رقماً قياسياً جديداً هو الأعلى من ناحية قيمة الصفقات العقارية منذ 4 سنوات، مؤكداً بذلك جاذبية الإمارة ومرونتها في استقطاب الاستثمارات العقارية، وكونها إحدى أفضل الوجهات العقارية العالمية وأكثرها قدرة على التأقلم مع مختلف الظروف والمستجدات العالمية.

وأظهرت بيانات النسخة الخامسة عشرة من المؤشر الرسمي لأسعار البيع في دبي، والذي أطلقته «أراضي دبي» بالتعاون مع «بروبرتي فايندر»، أن شهر مايو شهد تحقيق أعلى قيمة إجمالية للمبايعات العقارية منذ مارس 2017 بما يتجاوز 11.11 مليار درهم، بنمو 1.4% مقارنة بشهر أبريل. وبلغ عدد الصفقات العقارية في مايو الماضي 4,429 صفقة، ليصل بذلك إجمالي الصفقات العقارية من بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو 20,989 صفقة بقيمة إجمالية 47.19 ملياراً.

وتشير بيانات المؤشر الذي يتّخذ من عام 2012 سنة أساس، ومن يناير 2012 شهر أساس، ومن الربع الأول 2012 ربع أساس، إلى أن المؤشر الشهري العام في مايو الماضي سجل 1.071 نقطة بسعر 1007529 درهماً، في حين سجل المؤشر الشهري للشقق 1.085 نقطة بسعر 904476 درهماً. وسجل المؤشر الشهري للفلل/‏‏‏‏ تاون هاوس 0.993 نقطة بسعر 1773164 درهماً.

نظرة عامة

وبذلك، وصل نمو عدد المبايعات العقارية على أساس سنوي مقارنة بمايو 2020 إلى 215%، في حين أن نمو قيمة المبايعات في الفترة ذاتها بلغ نحو 357%. وشهدت المبيعات على الخريطة نمواً بنسبة 74%، في حين أن مبيعات السوق الثانوي/‏‏‏‏ الوحدات الجاهزة، والتي شهدت طلباً كبيراً، وصل حجم النمو فيها إلى 466% مقارنة بمايو 2020.

حصص

واستحوذ السوق الثانوي/‏‏‏‏الوحدات الجاهزة على 62% من إجمالي المبايعات في مايو، في حين شكّلت المبيعات على الخريطة 38%. وشكّلت مبيعات الشقق 77% من الإجمالي، و23% لمبيعات الفلل/‏‏‏‏«تاون هاوس». وفي ما يتعلق بحجم المعاملات، تعاملت المبيعات على الخريطة مع 1674 عقاراً بقيمة إجمالية 2.58 مليار درهم، في حين تم تداول 2755 عقاراً في السوق الثانوي بقيمة إجمالية 8.53 مليارات.

واستحوذت مدينة محمد بن راشد على 10.1% من إجمالي مبيعات الفلل/‏‏‏‏«تاون هاوس» في مايو، تليها منطقة «دبي لاند» بنسبة 7.6%، و«دبي هيلز استيت» 7.4%، والمرابع العربية 3 بنسبة 6.5%، و«تاون سكوير» 6.4%. أما في ما يتعلق بالشقق، فقد استحوذت منطقة أبراج بحيرات جميرا على 10.8% من إجمالي المبيعات، تليها مرسى دبي 9.2%، قرية جميرا الدائرية 8.6%، «داون تاون دبي» 7.4%، والخليج التجاري 5.7%، وذلك وفقاً لبيانات البحث من شركة «بروبرتي فايندر».

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