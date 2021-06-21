30 مليون درهم للتمويل «الإمارات للتنمية» للشركات عبر «بيهايف»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مصرف الإمارات للتنمية توقيع اتفاقية تعاون مع «بيهايف»، أول منصة للتكنولوجيا المالية متخصصة بالإقراض الجماعي في الإمارات، وذلك لتعزيز خيارات التمويل المتاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتعزز الاتفاقية الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمصرف، والتي تهدف إلى دعم خطط التنويع الاقتصادي في الدولة عن طريق تمكين الأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى في القطاعات ذات الأولوية، والتي تشمل الصناعة والرعاية الصحية والبنية التحتية والأمن الغذائي والتكنولوجيا، وذلك على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وخصص مصرف الإمارات للتنمية، في إطار دوره كمستثمر مؤسسي، تمويلاً أولياً بقيمة 30 مليون درهم عبر منصة «بيهايف» سيتم تقديمها للشركات المؤهلة. ومن جانبها، ستعمل المنصة على تسهيل القروض التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع بالأهلية الائتمانية وتتطلع إلى توسيع العمليات أو تحسين رأسمالها العامل.

دعم مئات الشركات

وسيكون من شأن التمويلات التي ستوفرها الشراكة خلال المرحلة المقبلة دعم المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، مما سيعزز الاستراتيجية الجديدة للمصرف التي تهدف إلى زيادة إمكانية وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المملوكة للمواطنين والمقيمين في الإمارات إلى مصادر التمويل. كما يسعى المصرف لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل وتطوير وتنمية أعمالها، مما يزيد من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات إلى أكثر من 70 % خلال 2021، إلى جانب تعزيز القيمة الوطنية المضافة والإنتاجية واستحداث الوظائف داخل الدولة.

وقال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: التعاون مع بيهايف جزء من جهودنا المستمرة لردم الهوة التي تفصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وبين الوصول السريع إلى مصادر التمويل الكبيرة. نتطلع من خلال هذا العمل المشترك إلى تعزيز بيئة عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم أهداف الإمارات في بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة.

وأضاف: الاتفاقية تتماشى مع الاستراتيجية الجديدة للمصرف، بما يساهم بخلق بيئة عمل مستدامة قادرة على دعم جهود الدولة للتنويع الاقتصادي.

وقال كريج مور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيهايف: انضمام المؤسسات الاستثمارية إلى «بيهايف» سيمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة مصادر تمويل أكثر أماناً وسيولة أفضل عبر المنصة، مما يعني أيضاً أنه سيكون بوسعهم الحصول على فرص تمويلية بشكل أكبر وأسرع. ونتطلع إلى شراكة ناجحة وطويلة الأمد مع المصرف استناداً إلى دافعنا المشترك لتحقيق الازدهار الاقتصادي الشامل.

تمويل جماعي

تستخدم منصة «بيهايف» تقنية التمويل الجماعي «الند للند» لربط الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن تمويل مع مجموعة من المستثمرين الذين يمكنهم توفير التمويلات المطلوبة مع تحقيق عوائد مجزية. وإضافة إلى شبكتها من مستثمري التجزئة، قامت «بيهايف» بتكييف نموذج أعمالها ليشمل المستثمرين المؤسسيين من أجل زيادة السيولة وسرعة التمويل لأعمالها.

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