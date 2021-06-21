«فينتك هايف» يضاعف مشاركاته في «أكسيليريت هير»

المصدر: دبي- البيان

أعلن «فينتك هايف» التابع لمركز دبي المالي العالمي رفع عدد المشاركات في الدورة الثالثة من برنامج «أكسيليريت هير» لهذا العام بمعدل يزيد على الضعف، ليوفر بذلك الدعم والتوجيه لنحو 40 مشاركة إجمالاً، مقارنة مع 14 في دورة العام الماضي. وللمرة الأولى، ينطلق البرنامج العام الجاري ضمن مجموعتين وعبر هيكلية هجينة تجمع بين الحضور الافتراضي والشخصي، ليتيح بذلك قبول المتقدمات من مختلف أنحاء العالم من الراغبات باكتساب الخبرات والتجارب الواسعة التي يقدمها ضمن مركز دبي المالي العالمي. وقد قام البرنامج باختيار 20 مرشحة من المؤسسات المالية حتى اليوم.

تعزيز التنوع

ويعمل مركز دبي المالي العالمي في إطار التزامه المتواصل تجاه تعزيز التنوع في قطاع الخدمات المالية منذ تأسيسه في 2004. وأطلق «فينتك هايف» التابع للمركز برنامج «أكسيليريت هير» في 2019 لصقل المهارات النسائية بقطاعات التكنولوجيا المالية والابتكار. ونجحت المبادرة حتى الآن في دعم 30 مشاركة عبر جلسات الإرشاد والتوجيه الشخصية وورش العمل وفرص التواصل. وجاءت المشاركات بالدورات السابقة من مجموعة واسعة من شركات الخدمات المالية، حيث استفدن من إمكاناته لتسريع تطورهن الشخصي ومساهمتهن في المؤسسات التي يعملن لديها. وبفضل البرنامج، تمكنت بعض المشاركات من تأسيس شركاتهن الخاصة للتكنولوجيا المالية.

وتستهدف الدورة الحالية النساء العاملات في قطاع الخدمات المالية ممن يمتلكن خبرات تتراوح بين ستة أشهر وثلاثة أعوام.

كوادر ماهرة

وقالت رجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لـ«فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي: يفخر المركز بالتزامه المتواصل تجاه بناء كوادر بشرية تتمتع بأرقى المهارات العالمية، ولطالما كان هذا الالتزام واحداً من أبرز نقاط القوة التي يمتاز بها كمركز مالي عالمي وكمحور رائد للابتكار. ونحن اليوم فخورون باستقبال هذه المجموعة المتميزة من الخبرات ضمن مجتمعنا، وبناء العلاقات القيمة والمتنوعة عبر مبادراتنا المبتكرة مثل برنامج «أكسيليريت هير» سعياً لتحقيق رسالتنا ببناء مستقبل القطاع المالي.

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