1.6 مليار التصرفات العقارية في يوم

المصدر: دبي- البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 1.6 مليار درهم، حيث تم تسجيل 291 مبايعة بقيمة 606.9 ملايين درهم، منها 14 مبايعة للأراضي بقيمة 82.64 مليون درهم و277 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 524.26 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 15 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى. وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بـ 29 مليونا.

وجاءت مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في الثنية الرابعة كأهم المبايعات للشقق والفلل. وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 69 مبايعة بقيمة 140 مليونا.

وسجلت الرهونات 1.04 مليار درهم منها 9 رهونات أراض بقيمة 11.59 مليون درهم و85 رهن فلل وشقق بقيمة 1.03 مليار درهم، أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 551 مليون درهم ورهن في منطقة الممزر بقيمة 175 مليونا. وتم تسجيل 10 هبات بقيمة 12.3 مليون درهم أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 4 ملايين وأخرى في نخلة جميرا بقيمة 3 ملايين.

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