أكسيوري تستكشف أفقاً جديداً للاستثمار عبر منصة «ميتاتريدر 5»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة أكسيوري جلوبال، مزود حلول التجارة، الحائزة على جوائز، وإحدى العلامات التجارية الرائدة لفوركس، التي ترتكز على العملاء، عن التوسع الهائل في عروض منتجاتها، وأن تقدم فصلاً جديداً من رحلة أكسيوري دائمة التطور والنمو، فمن خلال الحساب الجديد لأكسيوري المعروف باسم MT5 Alpha، يمكن للمستثمرين الآن، الاستثمار في مجموعة من أكبر المنتجات المدرجة في البورصة في العالم، وشراء الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة مباشرةً، من خلال حساباتهم. تتيح منصة MT5 Alpha من أكسيوري، للأشخاص، الاستثمار في أكثر من 100 من الأسهم العالمية، وصناديق المؤشرات المتداولة، بما في ذلك أبل ونتفليكس وفورد وفايزر وغوغل وأمازون وماكدونالدز وتسلا ووالت ديزني وستاربكس ومايكروسوفت وجارمن وعلي بابا وإيباي ماستر كارد، وغيرها من الشركات الكثيرة.

وقال روبرتو دامبروسيو، الرئيس التنفيذي لشركة أكسيوري جلوبال، عند تدشين الحساب: «إن حساب ألفا، لهو نتاج للمجهود الجماعي الجبار المبذول، بغية تحقيق هدف ملح للغاية، ألا وهو تمكين المستثمرين من الوصول إلى السندات المتداولة في البورصة، وثمة لحظات في عمر الشركة، تُعتبر بمثابة علامة فارقة، ونقطة تحول ساهمت في نقل الشركة إلى مستوى أفضل، وهذا بالضبط ما يعنيه حساب ألفا الجديد لأكسيوري».

يمكنك فتح حساب MT5 Alpha بسهولة ويسر، مثله مثل فتح أي حساب آخر لأكسيوري، وإذا كنت من العملاء الحاليين للشركة، يمكنك فتح الحساب من منطقة العميل «ماي أكسيوري»، في غضون ثوانٍ معدودة، كما يمكنك شراء الأسهم من خلال منصة التداول متعددة الأصول MT5، على الحاسوب المنضدي والجوال والويب، وكذلك تمويل حسابك من خلال جميع طرق الدفع المتاحة، ثم ببساطة اختيار الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة، التي ترغب في الاستثمار فيها، وبفضل أحدث إصدار لحساب MT5 Alpha، يمكن للمتداولين والمستثمرين، اختيار والجمع بين خمسة أنواع مختلفة من الحسابات على منصات التداول الثلاث الرائدة عالمياً - MT5 و MT4 و cTrader - لبناء استراتيجية استثمار محكمة، تستفيد من الفرص المختلفة التي توفرها الأسواق.

أردف دومينيك بوينتر مدير التسويق بشركة أكسيو جلوبال، قائلاً: «نحن ملتزمون بتقديم عروض منتجات قيمة لعملائنا، ويعد تداول العُقود مقابل الفروقات، جزءاً من إمكاناتهم التجارية، وإلى جانب الأسهم المتداولة في البورصة وصناديق المؤشرات المتداولة، فإننا نساعد عملاءنا على توسيع حافظة أوراقهم المالية، والاستفادة من فرص السوق المختلفة».

قد يكون الجمع بين شراء الأسهم وتداول أسهم العقود، مقابل الفروقات، فرصة ممتازة لتكوين ثروة على المدى البعيد، علماً بأن تركيز أكسيوري، ينصب في المقام الأول على مساعدة عملائها على النمو، ويعد إطلاق حساب ألفا الجديد، بمثابة بداية للاستثمارات متعددة الأصول مع أكسيوري، ما يعني تحول أكسيوري جلوبال، من كونها وسيط عقود فروقات، إلى شركة استثمار.

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