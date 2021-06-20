«موديز» تؤكد تصنيف «اتصالات» بنظرة مستقبلية مستقرة

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني لشركة مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» بتصنيف «Aa3» ونظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت «اتصالات» في افصاح لسوق أبوظبي أمس، ان تأكيد التصنيف جاء بعد المراجعة السوية التي أجرتها وكالة التصنيف الائتماني.

وأوضحت «اتصالات» ان تصنيفاتها الائتمانية تعد من أعلي التصنيفات في قطاع الاتصالات وتعكس الوضع المالي القوي للشركة.

وأغلق سهم «اتصالات» أمس منخفضاً بنسبة 0.54% عند مستوي 22.06 درهم بعد تداول 1.63 مليون سهم بقيمة 36.1 مليون درهم من خلال 265 صفقة.

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