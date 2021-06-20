البنك الدولي يمتدح التنوع الاقتصادي في الإمارات

المصدر: (دبي - سيد صالح)

امتدح البنك الدولي جهود الإمارات في تحقيق مسعاها، بشأن التنوع الاقتصادي، وخفض اعتماد اقتصادها على عائدات النفط، موضحاً أن الإمارات أجرت خلال السنوات الأخيرة تحديثات وتغييرات ملموسة على نظم قوانينها الاقتصادية، في إطار سعيها لتحقيق التنوع الاقتصادي.

وأكد البنك في تقرير بعنوان «الإنتاجية العالمية.. الاتجاهات والمحركات والسياسات» أن الإمارات تسعى لتحسين مستوى إنتاجية القطاعات الاقتصادية الأخرى، وأهمها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع الاستثمار الأجنبي المباشر.

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