%12 نمو عملاء «جافزا» بالرعاية الصحية وصناعات الدواء

المصدر: دبي - البيان

شهدت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، المنطقة الحرة الرائدة، ضمن محفظة موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، نمواً بنسبة 12 % في قاعدة عملائها في قطاع الرعاية الصحية والمستحضرات الدوائية بين عامي 2019 - 2020.

ولتسليط الضوء على التزامها بضمان نمو قطاع المستحضرات الدوائية، تشارك موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات و«جافزا»، في معرض الصحة العربي 2021، أحد أكبر المعارض المتخصصة في مجال المعدات الطبية في الشرق الأوسط.

ركيزة

ويُعتبر قطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، من أهم القطاعات المساهمة في «جافزا»، وأحد الركائز الاقتصادية في المنطقة الحرة، حيث يمتد على مساحة تقارب 170 كم مربعاً، ويضم حالياً 174 شركة من 41 دولة، توفر فرص عمل لنحو 1100 موظف. وفي عام 2019، بلغ حجم تجارة القطاع في جافزا 25 ألف طن متري، تصل قيمتها إلى 900 مليون درهم.

وشهد قطاع الرعاية الصحية في الإمارات نمواً متسارعاً، لمواكبة حجم الطلب، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، إضافة إلى دعم سعي الدولة لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد للسياحة العلاجية. وتلعب الشراكات والمبادرات التي تطلقها الحكومة وشركات القطاعين العام والخاص، دوراً مهماً في تحقيق هذه الأهداف. وتحتل موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات و«جافزا»، موقع الصدارة بين المؤسسات التي تسهم في تعزيز النمو المستدام لقطاع الرعاية الصحية في الدولة.

كفاءات

وقال عبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات و«جافزا»: سلطت الطفرة المفاجئة في قطاع الرعاية الصحية والأدوية في «جافزا»، الضوء على الكفاءات الرئيسة للقطاع في الشرق الأوسط، والتواصل السلس الذي توفره موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، لأكثر من 3.5 مليارات مستهلك، من خلال مركزها اللوجستي عالي الكفاءة في جبل علي، والذي يضم «جافزا» وميناء جبل علي.

وأضاف: أسهم مركزنا التجاري واللوجستي، في تسريع توزيع الإمدادات الطبية الخاصة بمكافحة جائحة «كوفيد 19» حول العالم، ولعب دوراً رئيساً ضمن مبادرة دبي، التي أطلقت في يناير 2021 «التحالف اللوجستي لتوزيع اللقاحات». وكمُمكِّن عالمي رائد للتجارة الذكية، حرصت موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، على ضمان كفاءة واعتمادية سلسلة الإمداد، رغم التقلبات التي يشهدها السوق.

تصنيع محلي

وتعد «جافزا»، المنطقة الحرة الوحيدة التي لديها القدرة على دعم التصنيع المحلي لقطاع الرعاية الصحية والأدوية، حيث تمتلك منشآت مخصصة لتخزين المواد اللازمة لحملات لقاح «كوفيد 19». كما يسهم ميناء جبل علي في دعم تجارة الأدوية، بما لديه من مستودعات، يمكن التحكم في درجة حرارتها، إضافة إلى أنه مجهز بأكثر من 10,000 نقطة لتشغيل الحاويات المبردة، موزعة عبر محطاته.

وتقدم «جافزا» العديد من الحوافز التي تشمل توفير مستودعات عند الطلب، بعقود إيجار قصيرة الأجل، وخيارات تخزين متعددة. ولا يتم فرض ضريبة قيمة مضافة أو رسوم جمركية، كما تساعد خدمات النقل الفعالة، من حيث التكلفة، في تسريع عمليات التسليم، بما يعود بالفائدة على الشركات التي تعمل في جبل علي.وستطلق مشاركة موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات و«جافزا»، في معرض الصحة العربي 2021، آفاقاً جديدة للنمو بالنسبة للشركات في هذا القطاع.

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