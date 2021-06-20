«الشارقة الإسلامي» يفتتح مكتباً في الجامعة القاسمية

المصدر: الشارقة - البيان

افتتح مصرف الشارقة الإسلامي، مؤخراً، مكتباً جديداً في الجامعة القاسمية، والذي يتيح لموظفي وطلبة الجامعة الحصول على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وفي موقع واحد يسهل الوصول إليه ويتناسب مع ظروفهم ويلبي احتياجاتهم.

وأكد نبيل أبو علوان رئيس الخدمات المصرفية للافراد في مصرف الشارقة الإسلامي، أن افتتاح المكتب يأتي في إطار تطوير سبل التعاون مع الجامعة القاسمية، وضمن التزام المصرف بدعم المؤسسات الأكاديمية، وإثراء مسيرة التعليم والمعرفة في الشارقة والإمارات، والوصول إلى مختلف شرائح المجتمع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز