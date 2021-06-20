تعاون بين حرة عجمان وبنك المشرق

المصدر: عجمان – البيان

أعلنت «منطقة عجمان الحرة» عن تسجيل أكثر من 270 حساباً مصرفياً جديداً للشركات المرخصة من قبلها لدى بنك المشرق منذُ توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين، والتي تتيح حزمة متكاملة من الميزات التفضيلية، لتشجيع شركات المنطقة الحرة على فتح الحسابات المصرفية لدى بنك المشرق.

وكانت منطقة عجمان الحرة قد أبرمت مذكرة تفاهم مع بنك المشرق لتسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية للشركات المرخصة من قبلها لدى البنك وإعطائهم الأولوية، متيحة لهم تسهيلات واسعة النطاق وإجراءات مُيسرة وسريعة.

وأكّد المهندس علي السويدي مدير عام «منطقة عجمان الحرة» أهمية هذا النوع من الشراكات لكونها تسهل وتسرع إجراءات فتح الحسابات المصرفية للشركات لدى أبرز المصارف في دولة الإمارات، وتتيح لها استيفاء جزء مهم من المتطلبات التنظيمية لتأسيس الشركات ومزاولة الأعمال في دولة الإمارات.

وتهدف اتفاقية الشراكة القائمة مع بنك المشرق إلى توفير مجموعة من العروض والميزات الحصرية للشركات ومجتمع الأعمال، ضمن المنطقة الحرة، وتعكس هذه الشراكة حرص «منطقة عجمان الحرة» على تقديم خدمات متميزة لشركائها والمستثمرين، حيث تتيح لهم الأولوية في التعاملات المصرفية والسرعة في الحصول على الخدمات في إطار التعاون مع البنك.

وقال السويدي: يسرنا استمرار تعاوننا مع بنك المشرق، الذي يعتبر أحد المصارف الرائدة في الدولة، ونؤمن بأن هذه الشراكة تعود بالفائدة على الجانبين ومُجتمع الأعمال ككل.

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