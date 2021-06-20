15 مؤسسة تفوز بجوائز التميز العقاري في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، عن فوز 15 مؤسسة مختلفة بجائزة التميز العقاري، التي أطلقتها الدائرة في فبراير الماضي، ضمن سعيها الدؤوب والمتواصل لدعم وتحفيز القطاع العقاري في الإمارة، الذي يشهد حركة نمو ثابتة ومستقرة، بعد أن نجح في تجاوز تداعيات جائحة «كورونا»، التي أضرت بقطاعات اقتصادية عديدة في مختلف أرجاء العالم.

واحتفلت الدائرة بالفائزين بالجائزة، بحضور عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام الدائرة، ومروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وعبد العزيز آل صالح مدير الدائرة، والمستشار حميد العبار مستشار الدائرة، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي في الدائرة، وعدد من رؤساء ومديري شركات التطوير العقاري، والمكاتب العقارية العاملة في الإمارة.

وأكد عبد العزيز الشامسي في كلمته خلال الحفل، أن القطاع العقاري في الشارقة، يتعافى بشكل سريع من الجائحة، وعاد للنمو والازدهار، من خلال مجموعة المحفزات والتسهيلات والإعفاءات التي قدمتها حكومة الشارقة، ممثلة بالمجلس التنفيذي للإمارة، والتي أسهمت بشكل مهم في دعم جهات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وقطاعات الأعمال والأفراد، وتمكينهم من تجاوز آثار أزمة «كورونا»، بما يكفل استمرارية التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات، ومن خلال الاستثمار في تطوير البنى التحتية في الإمارة.

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