سانجيف دوتا: 1.3 تريليون درهم معاملات «ترايد فلو» منذ تأسيسها

المصدر: دبي - عمرو عادل

كشف سانجيف دوتا، المدير التنفيذي للسلع والخدمات المالية في مركز دبي للسلع المتعددة، أن منصة «ترايد فلو» الرقمية التابعة للمركز المخصصة لتسجيل ملكية وحيازة السلع، وثقت معاملات تجارية بقيمة 1.3 تريليون درهم من تأسيسها حتى الآن.

وقال دوتا لـ«البيان» إن المنصة سجلت أداءً قوياً في 2020، رغم الآثار المترتبة على انتشار «كوفيد 19» عالمياً، إذ بلغت قيمة تجارة السلع التي تم توثيقها عبر المنصة منذ التأسيس وحتى نهاية العام الماضي 744 مليار درهم بزيادة 121% على أساس سنوي.

وأوضح أن قيمة تمويل قطاع المجوهرات في العام الماضي بلغت 690 مليون درهم، فيما تم تداول 1065 كيلوغراماً من سبائك الذهب على المنصة ثم مقاصتها عبر بورصة دبي للذهب والسلع، وبلغت قيمة الماس الخام المتداول 785 مليون درهم.

وأطلق مركز دبي للسلع المتعددة منصة «ترايد فلو» في عام 2004 لسد الفجوة في سوق التمويل التجاري وقطاع التمويل الإسلامي على الصعيد الإقليمي.

ومنذ إنشائها، شهدت المنصة التي تهدف إلى تعزيز تجارة السلع عبر دبي زيادة سنوية في عدد المعاملات، وتطورت مهامها من نظام تسلّم في المستودعات والمخازن إلى تنظيم وتوثيق عمليات تجارة السلع في دولة الإمارات، ومع اعتماد عملياتها على مركز تسجيل رئيس، تضمن المنصة تنفيذاً سلساً لمعاملات السلع من خلال إدارة المخزون وتمكين نقل الملكية بشكل سريع وآمن.

أداء

وأضاف سانجيف دوتا إن المنصة واصلت أداءها القوي في الربع الأول من العام الحالي، مع 223 مليار درهم قيمة تجارة السلع التي تم توثيقها عبر المنصة، و15 مليون درهم قيمة تمويل قطاع المجوهرات، فيما تم تداول 55 كيلوغراماً من سبائك الذهب، وزادت قيمة الماس الخام المتداول على المنصة إلى 519 مليون درهم بنمو 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

حلول

وأشار دوتا إلى أن منصة تداول السلع تساهم في سد فجوة رئيسة في التمويل التجاري عبر منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا من خلال توفير حلول التمويل التجاري بضمانات قابلة للتنفيذ لجميع المشاركين عبر سلسلة القيمة، وتغطي المنصة مجموعة واسعة من السلع، مثل المعادن الثمينة والصلب والنفط والسلع الخفيفة، لتمكين كفاءة التجارة والنقل، ما يساهم في تشجيع التجارة من جميع أنحاء العالم.

وأكد أهمية وجود مركز تسجيل رئيس قوي ومُعتمد في صلب عمليات أي نظام بهدف تسهيل عمليات التجارة، كما هو الحال مع منصة «ترايد فلو»، ما يتيح التنفيذ السلس لمعاملات السلع المادية من خلال إدارة المخزون وتسهيل نقل الملكية بسرعة وأمان. بالإضافة إلى ذلك، تسمح المنصة للسلع المخزنة في مخازن مركز دبي للسلع المتعددة المُعتمدة والحاصلة على تصنيف في جميع أنحاء الإمارات بتحويلها إلى سندات إلكترونية قابلة للتفاوض تحت الضمانات الخاصة بمنصة «ترايد فلو»، التي تدار وفق منظومة قوية وشفافة تحت إشراف المركز.

ضوابط

وأضاف إن «ترايد فلو» تعمل ضمن ضوابط قانونية موحدة وقابلة للتنفيذ، وتوفر أيضاً مزايا إدارة السيولة وتخفيف الأخطار من خلال تمكين مالكي السلع من الوصول إلى حلول تمويل ذات معدلات فائدة منخفضة إلى حد ما، وإتاحة خيارات أخرى أمامهم غير المقرضين. ومن خلال التخفيف من الأخطار التي يتعرض لها الممولون والموردون، نجحت المنصة في استقطاب المزيد من العمليات التجارية إلى المنطقة من جميع أنحاء العالم، ويزداد استخدام المنصة كأحد الحلول المالية في القطاع الزراعي العالمي.

تمويل إسلامي

قال سانجيف دوتا إن منصة «ترايد فلو» طورت أدوات تمويل إسلامي تمكن مؤسسات التمويل الإسلامي من إدارة السيولة من خلال منتجات مثل مرابحة السلع والسّلَم. كما أن جميع العقود المسجلة لديها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتحكمها معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، وقد نجحت المنصة في دمج التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال العالمية في سوق السلع المادية في الإمارات، وقدّمت المنصة كذلك نظاماً شاملاً يتيح للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الوصول إلى السيولة وإدارتها بتكلفة مماثلة للمؤسسات المالية في أماكن أخرى من العالم ضمن شروط ومدة زمنية مناسبة لها.

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