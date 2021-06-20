«ليليان».. فندق جديد في دبي قريباً

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

دخل مشروع أبراج ليليان مراحل لمسات الإنجاز الأخيرة ليلتحق بفنادق دبي بهوية معمارية متميزة، ويقع المشروع في قلب منطقة الخليج التجاري، ويضم برجين أحدهما فندق والآخر يتكون من شقق فندقية مخدومة، (583 وحدة موزعة على 447 غرفة فندقية و136 شقة فندقية) ويبلغ ارتفاعهما 127 متراً.

وكان المشروع يُعرف سابقاً باسم أبراج بلاتينيوم عند إطلاقه في 2007، وقد تم البدء بتشييده عام 2013 وأعيدت تسميته باسم ليليان تاورز. وتمكن القائمون على البرج من تجاوز التحديات التي مرت به إذ كان من المفترض إنجازه أواخر عام 2016.

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