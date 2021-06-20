بحث فرص التعاون بين الشارقة ومدن غواتيمالا

المصدر: الشارقة- البيان

بحث الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، مع لارس بيرا بيريز، سفير جمهورية غواتيمالا لدى الإمارات، خلال استقباله في مقر الدائرة، فرص التعاون بين الشارقة ومدن غواتيمالا في المجالات الثقافية والسياحية والطاقة المتجددة.

وأكد الشيخ فاهم القاسمي أهمية تنوع الفرص، التي تجعل من الشارقة وجهة لبناء علاقات ثقافية واقتصادية مع مدن غواتيمالا، وبشكل خاص في المجالات، التي توفر أرضية مشتركة لاستدامة العلاقات.

وأضاف الشيخ فاهم القاسمي: يأتي اللقاء مع سفير غواتيمالا في سياق مساعي الشارقة نحو بناء علاقات مثمرة مع التجارب العالمية المتميزة، التي تمكنت من تحقيق نتائج لافتة على كل الصعد والمستويات، وفي مقدمتها الثقافية والاجتماعية والعلمية.

من جانبه، اعتبر السفير لارس بيرا بيريز أن الشارقة تمكنت من بناء تجربة فريدة من نوعها، جمعت بين الحرص على النمو الاقتصادي من ناحية والتنمية الاجتماعية والثقافية من ناحية أخرى.

وأكد أن غواتيمالا، وفي سياق مساعيها نحو تحقيق النمو والتنمية، ستستفيد بلا شك من تجربة إمارة الشارقة، التي أثبتت نجاعتها وثباتها وقابليتها للتطور، والتكيف مع الظروف المختلفة.

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