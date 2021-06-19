توقعات بنمو الإقبال على شراء الذهب في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

توقعت شركة «تانيشك» الهندية، والتي تعمل مجال بيع المجوهرات، ازدهار حركة شراء الذهب في الإمارات خلال شهور الصيف، وتزايد إقبال المستهلكين على شرائه، وذلك في أعقاب تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية في الدولة، وتسارع وتيرة الانتعاش الاقتصادي.

وأكد كوروفيلا ماركوز، مدير العمليات- قسم الأعمال الدولية، شركة تيتان المحدودة، أن تدفق السياح المتوقع في الشهور القليلة المقبلة إلى الإمارات، إضافة إلى إقامة المزيد من الفعاليات، والمناسبات، والاحتفالات، سيعزز نشاط قطاع المجوهرات وتجارة التجزئة بشكل عام في الدولة.

وأضاف: تعتبر الإمارات وجهة جاذبة وآمنة للجميع، وتستعد لصيف حافل بالفعاليات ذات الشهرة العالمية مثل مهرجان مفاجآت صيف دبي، الذي يستقطب السكان والسياح على حد سواء، وقد قمنا بإطلاق «وعود تانيشك» لمنح المستهلكين نظرة ثاقبة حول جودة منتجاتنا، التي تتمثل في مشغولات الذهب النقي، والتشكيلات المذهلة التي نوفرها، إلى جانب أهمية الظهور بإطلالة أنيقة، مع توقع المزيد من الإقبال على متجرنا الرئيسي في مينا بازار في دبي.

وتتصف «وعود تانيشك» الثمانية بمزايا استثنائية أرست أفضل المعايير والممارسات في قطاع المجوهرات الهندية منذ انطلاقها، وتتمثل في ضمان نقاء الذهب، تصاميم رائعة برسوم تبدأ من 8%، عدم احتساب سعر الأحجار الملونة المستخدمة في صناعة المجوهرات بسعر الذهب، توفير أفضل قيمة لاستبدال الذهب، 100% قيمة استبدال الماس والبولكي والياقوت والزمرد، عرض مجوهرات جديدة كلياً، والشفافية الكاملة في الفواتير.

وتضمن «تانيشك» ضمان نقاء الذهب، بفضل جهاز «تانيشك كارامتر»، الذي يعد أدق طريقة لقياس نقاء الذهب، وهو جهاز تحليل طيفي يستخدم الأشعة السينية، لتوفير طريقة دقيقة وغير إتلافية لاختبار نقاء الذهب دون أن يترتب على ذلك أي تكلفة.

كما توفر تصاميم رائعة برسوم تبدأ من 8%، حيث يتم تصميم كل قطعة من مجوهرات تانيشك لإضافة لمسة نهائية مميزة عليها، ومع رسوم منخفضة تبدأ من 8%، فإن العملاء مدللون بالفعل للاختيار من بين تشكيلة واسعة، عندما يتعلق الأمر بالتصميم والسعر الملائم. كذلك تتقاضى تانيشك سعراً مقابل الوزن الفعلي للذهب فقط، وذلك بعد طرح وزن الأحجار من الوزن الإجمالي للمجوهرات، وبالتالي يحصل العملاء على قيمة مضافة، حيث لا يتم تحصيل سعر الذهب منهم مقابل وزن الأحجار المستخدمة في المجوهرات الذهبية.

وتلتزم الشركة أيضاً بتقديم أفضل قيمة لاستبدال الذهب، من خلال قياس نقاء ووزن الذهب القديم أمام العملاء، لضمان الشفافية الكاملة. ومع الأخذ في الاعتبار الجودة الأفضل في فئتها للأحجار الكريمة المستخدمة في تصنيع مجوهراتها، وتضمن أيضاً إعادة شراء بنسبة 100% لمجوهرات تانيشك القديمة من الماس والبولكي والياقوت والزمرد. كما تقوم بتذويب كل قطعة من المجوهرات القديمة، التي يتم استلامها، ولا يتم استبدالها أو تجديدها مطلقاً، بالتالي يضمن العملاء أن كل قطعة مجوهرات يتم شراؤها من «تانيشك» هي جديدة تماماً، وتحافظ الشركة على ضمان الشفافية الكاملة في الفواتير، سواء كانت فواتير متعلقة بالمبيعات أو الاستبدال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز