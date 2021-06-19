حرة عجمان تسجل 270 حساباً مصرفياً لشركاتها لدى «بنك المشرق»

المصدر: عجمان – البيان

أعلنت «منطقة عجمان الحرة» عن تسجيل أكثر من 270 حساباً مصرفياً جديداً للشركات المرخصة من قبلها لدى «بنك المشرق» منذُ توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين، والتي تتيح حزمة متكاملة من الميزات التفضيلية، لتشجيع شركات المنطقة الحرة على فتح الحسابات المصرفية لدى «بنك المشرق».

وكانت منطقة عجمان الحرة قد أبرمت مذكرة تفاهم مع «بنك المشرق» لتسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية للشركات المرخصة من قبلها لدى البنك وإعطائهم الأولوية، متيحة لهم تسهيلات واسعة النطاق وإجراءات مُيسرة وسريعة.

وأكّد المهندس علي السويدي مدير عام «منطقة عجمان الحرة» أهمية هذا النوع من الشراكات لكونها تسهل وتسرع إجراءات فتح الحسابات المصرفية للشركات لدى أبرز المصارف في دولة الإمارات، وتتيح لها استيفاء جزء مهم من المتطلبات التنظيمية لتأسيس الشركات ومزاولة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفر مرونة أكبر في التعاملات المصرفية بالاستفادة من الخدمات عالية الجودة، التي تتفرد بها المنظومة المصرفية المحلية.

وتهدف اتفاقية الشراكة القائمة مع «بنك المشرق» إلى توفير مجموعة من العروض والميزات الحصرية للشركات ومجتمع الأعمال، ضمن المنطقة الحرة، وتعكس هذه الشراكة حرص «منطقة عجمان الحرة» على تقديم خدمات متميزة لشركائها والمستثمرين، حيث تتيح لهم الأولوية في التعاملات المصرفية والسرعة في الحصول على الخدمات في إطار التعاون مع البنك.

وقال السويدي: يسرنا استمرار تعاوننا مع «بنك المشرق»، الذي يعتبر أحد المصارف الرائدة في الدولة، ونؤمن بأن هذه الشراكة تعود بالفائدة على الجانبين ومُجتمع الأعمال ككل، فهي توفر على الشركات الوقت والجهد، الذي يستغرقه فتح الحسابات المصرفية المؤسسية، لتمثل بذلك إضافة نوعية لحزمة الحوافز والتسهيلات، التي تشجع المزيد من الشركات والمستثمرين على التوافد إلى إمارة عجمان وإطلاق مشاريعهم وأعمالهم في المنطقة الحرة.

وأضاف السويدي: «سنواصل المضي قُدُماً في توفير كل أشكال الدعم للمُستثمرين والشركات وإتاحة بيئة مُثلى للاستثمار ومزاولة الأعمال، وتعزيز تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال المحلية، من خلال زيادة القيمة المضافة لخدامتنا، وتوسيع نطاق شراكاتنا الاستراتيجية، ضمن مُختلف القطاعات. ونسعى من خلال هذا التوجُّه الاستراتيجي إلى تحقيق مستهدفات رؤيتنا التي تتمحور حول تعزيز مساهمتنا في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، ولعب دور حيوي في إرساء دعائم منظومة اقتصادية أكثر تنوعاً ومرونة، وترسيخ مكانة إمارة عجمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ضمن قائمة أبرز الوجهات العالمية المفضلة للأعمال والاستثمار».

يُذكر أن منطقة عجمان الحرة دأبت مؤخراً على توسيع نطاق تعاونها وشراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة من مُختلف القطاعات، لا سيما المصارف والمؤسسات المالية وشركات الاستشارات المهنية والقانونية، بهدف توفير نافذة موحدة، تتيح لشركات المنطقة الحرة استكمال الإجراءات التنظيمية والمصرفية بسرعة وسهولة وكفاءة، وتدعم المستثمرين ورواد الأعمال على تنمية أعمالهم وتوسيع مشروعاتهم التجارية محلياً وإقليمياً، انطلاقاً من المنطقة الحرة.

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