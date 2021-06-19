سالم القاسمي يحصد جائزة (الشخصية الأكثر إلهاماً في الاستثمار المستدام 2021 )

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلن (منتدى المستقبل للاستثمارات العربية) «FF2020AI»، الصادر من دولة الإمارات عن منح جائزته السنوية ( جائزة الشخصية الأكثر إلهاماً في الاستثمار المستدام في الشرق الأوسط للعام 2021 )، لسمو المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، بإمارة رأس الخيمة، وعضو المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، وذلك تقديراً لإسهاماته المتفردة والإبداعية في الحفاظ على البيئة الإماراتية، وتعزيز وترسيخ أطر الشراكة والمسؤولية المجتمعية بين كل الأطياف من الشركات والمؤسسات والأفراد المقيمين في دولة الإمارات.

ويعد سمو المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي شخصية متفردة، ذات رؤى إبداعية في إدارة الكثير من المناصب، التي تولاها ترجمة وتلبية لتطلعات وفلسفة القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، حفظها الله تعالى، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة، في تعزيز التنمية المستدامة للإمارة، كما تفرد في تطوير أول حديقة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والعالم لزراعة النحل وإكثاره يعتمد على التأقلم مع البيئة المحيطة المفهوم البيئي، وهي (حديقة النحل)، التي باتت مزاراً عالمياً في دولة الإمارات، عبر تأسيسها في أعماق جبال حتا، لتقدم تجربة فريدة واستثنائية للسياح، للاطلاع بين الجبال على البيئة الطبيعية للنحل، مع إلحاق بالحديقة أقسام للأبحاث العلمية المتعلقة بتربية النحل، والتلقيح والفرز، والإنتاج والبيع، فضلاً على تخصيص نماذج تعليمية للأطفال حول دورة حياة النحل وكيفية تربيته، بما فيها تخصيص وحدات وغرف مخصصة لاستنشاق هواء خلية النحل، والذي ثبتت فاعليته في علاج العديد من الإمراض كأمراض الربو والحساسية، وضيق الجهاز التنفسي، وفضلاً على تصدير الحديقة أنواعاً حصرية من العسل الإماراتي للعالم الخارجي، بما فيها إبرام شراكة مؤخراً مع اكبر الشركات اليابانية، لتكون وكيلاً لمنتجات العسل من مزارع سموه، لكل دول شرق آسيا والمحيط الهادئ.

كما قام سمو المهندس الشيخ سالم القاسمي بتأسيس مزرعة في منطقة المنيعي بين جبال رأس الخيمة لزراعة أكثر من 8 آلاف شجرة عبر تأسيس مفهوم لاحقاً يعتمد على الشراكة مع كل أفراد ومؤسسات المجتمع لوضع اسم كل مؤسسة في دولة الإمارات تقوم بتدوير طن نفايات على شجرة جديدة من شجر الغاف والسمر في مزرعة سموه.

بدوره عبر محمد شمس الدين، مؤسس ورئيس (منتدى المستقبل للاستثمارات العربية)، ورئيس تحرير وناشر مجموعة مجلة استثمارات الإماراتية، خلال زيارته لسمو الشيخ سالم القاسمي في قصر سموه، بإمارة رأس الخيمة، وإهداء سموه الجائزة، عن بالغ تقديره لجهوده في الحفاظ على البيئة، والتي باتت بصمة مشرفة في جهود دولة الإمارات العالمية.

جدير بالذكر أن (منتدى المستقبل للاستثمارات العربية)، يصدر عن مجموعة مجلة استثمارات الإماراتية وأسسه الإعلامي العربي/ محمد شمس الدين، في نهاية العام 2020، بإمارة أبوظبي ويهدف لشحذ جهود الاستثمار المستدام للمستثمرين والشخصيات البارزة في كل من الدول العربية وإسرائيل، ليكون بمثابة نسخة مصغرة من منتدى دافوس العالمي ويطلق عليه «دافوس العرب».

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