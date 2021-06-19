فيشر : الإمارات لديها المقومات التنافسية لاستقطاب الاستثمارات العالمية

المصدر: دبي - البيان

زار ارنست بيتر فيشر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، واحة دبي للسيليكون، المنطقة الحرة التكنولوجية المتكاملة، حيث اطلع على البنية التحتية المتطورة التي تضمها الواحة ومجمع دبي الرقمي ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، كما اطلع على بيئات العمل الحيوية والخيارات المتنوعة والمساحات الإبداعية الحرة والتصاميم التي تسمح بتطبيق الأفكار والابتكارات الجديدة والواعدة والمتوافقة مع اقتصاد المستقبل.

وأشاد ارنست بيتر فيشير بالشراكة الألمانية الإماراتية التي تواصل النمو في كل المجالات، مؤكداً أن دولة الإمارات لديها كل المقومات التنافسية لاستقطاب الاستثمارات الألمانية والعالمية المباشرة، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، منوّهاً بتوفير واحة دبي للسيليكون البنية التحتية التكنولوجية المتكاملة والبيئة الحيوية الممكّنة لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة التي تشكل عصب الاقتصاد الرقمي وتوفر فرص عمل جديدة وتعزز مرونة القطاعات الاقتصادية لاستعادة مسارات النمو المستدام.



مرافق متقدمة



واستقبل الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، السفير الألماني لدى الدولة في مقر سلطة واحة دبي للسيليكون، التي تضم مقرات إقليمية للعديد من الشركات العالمية من مختلف الجنسيات بما فيها الشركات الألمانية مثل «بورشه» و«واكر كميكلز» و«هنكل» و«جيزيكه ديفرينت» والعديد غيرها.

واستمع ارنست بيتر فيشير إلى شرح تفصيلي عن المرافق المتقدمة التي تقدم الخدمات الذكية في مجمع دبي الرقمي الذي افتتحته واحة دبي للسيليكون مطلع العام 2021 باستثمارات تخطت 1.5 مليار درهم.

كما زار فيشير الحرم الجديد لجامعة روتشستر للتكنولوجيا – دبي، الأمريكية المتخصصة بالتكنولوجيا في واحة دبي للسيليكون، واطلع على مختبرات الابتكار التي تضمها بعد إنجاز المرحلة الأولى من بناء حرمها الجامعي الجديد بالواحة أخيراً.

كما قدم السفير لإدارة سلطة واحة دبي للسيليكون كلاً من أنس الجعيدي وبرنهارد راندراث، الرئيسين التنفيذيين للمعهد الألماني الإماراتي للثورة الصناعية الرابعة. ورحب الدكتور محمد الزرعوني بهذه الزيارة التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين، كما دُعي لحضور الافتتاح المرتقب للمعهد الألماني الإماراتي المقرر في 2 يوليو 2021 بمدينة آخن الألمانية.



نمو متواصل ومستدام



من جهته أكد الدكتور محمد الزرعوني أن دبي بما تقدمه من بيئة أعمال متكاملة رسّخت موقعها وجهة عالمية لشركات التكنولوجيا، بما في ذلك الشركات الألمانية الباحثة عن بيئة داعمة للابتكار.

وأضاف الزرعوني: «حجم التبادل التجاري بين دبي وألمانيا وصل عام 2020 إلى 24.6 مليار درهم، وهو في نمو متواصل ومستدام بسبب إجراءات تسهيل تأسيس ومزاولة الأعمال التي توفرها منظومة الأعمال المرنة في دبي، كما في واحة دبي للسيليكون التي تستقطب المئات من شركات التكنولوجيا العالمية والناشئة لما تقدمه من تسهيلات».

ورحّب الزرعوني بزيارة السفير الألماني لواحة دبي للسيليكون، مؤكداً التزام الواحة بمواصلة جهودها لتوفير البيئة الداعمة للشركات الألمانية والعالمية لتأسيس أعمالها إضافة إلى توفير الدعم والبيئة المحفزة على الإبداع لرواد الأعمال لتأسيس مشاريعهم المبتكرة والإبداعية في تخصصات التكنولوجيا الناشئة والقائمة من موقعها كمركز للمعرفة والابتكار في خطة دبي الحضرية 2040.



شراكة



وقال الدكتور يوسف العساف، رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي، الذي رافق السفير الألماني في جولة على حرمها الجديد إن الجامعة ستعزز موقعها مستقبلاً كشريك استراتيجي لمراكز الابتكار وشركات تطوير التكنولوجيا التي توظف أحدث ما توصلت إليه لتعزيز المعرفة البشرية والارتقاء بجودة حياة الإنسان في مجتمعات المستقبل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز