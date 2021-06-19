غرفة عجمان تدعم مشاريع الشباب بـ 64 محلاً للإيجار

المصدر: عجمان - أسامة أحمد ــ تصوير ــ غلام كاركر

طرحت غرفة تجارة وصناعة عجمان 64 محلاً ضمن مركز عجمان لريادة الأعمال في منطقة الجرف، للإيجار للشباب من الجنسين بهدف دعم مشاريع ريادة الأعمال والترويج لمنتجاتهم وتسهيل كافة الخدمات لانخراط أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص وتذليل كافة الصعاب أمامهم وفتح آفاق جديدة لهم، حيث تم بالفعل تأجير 30% من المحلات بالمركز ويجري حالياً العمل في وضع اللمسات الأخيرة لمباشرة الأعمال من قبل الشباب المستثمر.



وقال خالد الشامسي، مدير مركز عجمان لريادة الأعمال التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان لـ «البيان»: يضم مركز ريادة الأعمال 64 محلاً تم تجهيزها بالكامل دون تحمل المستثمرين أية تكاليف رسوم لخدمتي الكهرباء والماء والخدمات الأخرى وتم طرحها للإيجار مقابل 20 ألف درهم.



وذكر أن تكلفة إنشاء مركز ريادة الأعمال بلغت 35 مليون درهم ويضم المبنى مقر مجلس سيدات أعمال عجمان وإدارة المعارض الخاصة بريادة الأعمال، ومركزاً خاصاً للابتكار، لافتاً إلى أن هذه المحلات تشكل معرضاً دائماً للمستثمرين لعرض منتجات متنوعة، كما توجد بنفس المبنى 4 قاعات للاجتماعات لخدمة الأنشطة الخاصة بالمؤتمرات والمنتديات التي تسهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزز مسيرة ريادة الأعمال.



وأشار إلى أن المحلات متاحة للإيجار لجميع الشباب المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وتشجيعهم للانخراط في عالم المال والأعمال ولتشجيع القطاعات الاقتصادية والصناعية في الإمارة، موضحاً أن مركز ريادة الأعمال يسعى إلى رفد الفكر الاقتصادي في الإمارة وتشجيع رجال الأعمال وتنظيم الفعاليات الاقتصادية التي تسهم في تعزيز علاقات العمل بين المستثمرين.



وأكد أن غرفة تجارة وصناعة عجمان تهدف كذلك من إنشاء مركز ريادة الأعمال إلى رعاية الأعمال والمشاريع الاقتصادية في الإمارة والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون مقر المركز ملتقى ومنصة لرواد ورائدات الأعمال، لتبادل الأفكار والتجارب وتعزيز التعاون بينهم وإيجاد الفرص للتطوير.



وذكر أن إدارة مركز رعاية الأعمال تعمل على الترويج للمركز من خلال استقبال الوفود والفعاليات الاقتصادية للاطلاع على محتويات المركز والخدمات المتوفرة فيه، كما سيتم توفير جميع خدمات الدوائر الحكومية في الطابق الأول من المبنى وجمعها في مكان واحد للتسهيل على المستثمرين في استخراج الرخص وإنجاز معاملاتهم المختلفة.



وأشار إلى أن المركز سوف يقوم بدعم الصناعة في عجمان والترويج للمنتجات من خلال عرضها على شاشات بعنوان «صنع في عجمان»، ولتعريف الزوار بالصناعات المحلية بهدف تشجيع أصحاب المصانع ورعاية أعمالهم.

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