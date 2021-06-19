سفير سويسرا بالإمارات يزور متجر «رولكس» الجديد في الغاليريا مول

المصدر: أبوظبي - البيان

زار ماسيمو بادجي، سفير سويسرا في الإمارات، متجر «رولكس» الجديد في الغاليريا مول، وكان في استقباله يوسف خوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «محمد رسول خوري وأولاده».



ويقدم المتجر الجديد تجربة «رولكس» متكاملة في بيئة أنيقة، بالإضافة إلى الخبرة والمهنية والدقة والاهتمام بأدق التفاصيل التي تشتهر بها العلامة التجارية حول العالم.



وتُبرز الإضاءة اللطيفة رونق وجمال مجموعة مختارة من ساعات «رولكس»، والتي تُعرض في واجهات عرض راقية مُزينة بزخارف برونزية.



ويُمثل «جدار أكوا» المذهل بارتفاع 4 أمتار التراث الغني لساعات «رولكس»، وهو أحد أبرز السمات المميزة في المتجر الجديد، والذي يكّرم أيقونة رولكس «أويستر» أول ساعة يد مقاومة للماء على الإطلاق.



ويعتبر المتجر الجديد انعكاساً للثقة في السوق المتنامية، ووجهة رائعة لعشاق علامة «رولكس» الراقية في أبوظبي.

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