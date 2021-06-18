غرفة الفجيرة: خطط استراتيجية وراء صدارة الإمارات مؤشرات التنافسية

المصدر: دبي - البيان

أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن رؤية القيادة الرشيدة للدولة وبعد نظرها للمستقبل وخططها الاستراتيجية مكنت الإمارات من أن تتصدر، للعام الخامس على التوالي، بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2021، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، إلى جانب احتلالها المركز التاسع عالمياً لتحافظ على مكانتها الرائدة.

وقال رئيس غرفة الفجيرة إن تبوؤ الإمارات مراكز متقدمة في التقرير تحقق عن جدارة بسبب مضيها بخطوات مدروسة لتنفيذ استراتيجياتها الاقتصادية والتنموية وفق رؤية الإمارات 2021 ورؤاها تجاه استعدادها لعام الخمسين.

وأضاف إن تحقيق الإمارات المركز الأول إقليمياً للسنة الخامسة على التوالي، والتاسع عالمياً في التقرير، يترجم رؤية قيادة حكيمة وبُعد نظرها للمستقبل، ويشكل حصيلة لجهود عمل حكومة الإمارات بروح الفريق الواحد لتسريع وتيرة العمل وبناء فرص جديدة تسهم في تعزيز الكفاءة، وتمكن القطاعات الحيوية من تحقيق النهوض والتعافي السريع في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد 19»

وأكد رئيس غرفة الفجيرة أن تعاون القطاعين الحكومي والخاص ودورهما في تنفيذ استراتيجيات الدولة كان من إحدى الركائز الأساسية لقوة الاقتصاد الإماراتي، وتسريع عملية التحول نحو نموذج مرن وتنمية مستدامة.

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