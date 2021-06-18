5359 استثماراً عقارياً في دبي بـ 11 مليار درهم الشهر الماضي

المصدر: (دبي ـ البيان)

أكدت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي استمرارية تدفق الاستثمارات العقارية في مايو الماضي، إذ بلغ عدد الاستثمارات العقارية 5359 استثماراً، بقيمة تخطت 11 مليار درهم، وبلغ عدد التصرفات العقارية المسجلة 6021 تصرفاً عقارياً، محققة بذلك نمواً كبيراً، وصل إلى 197% مقارنة بمايو 2020، و35% مقارنة بمايو 2019، في حين بلغت قيمة التصرفات العقارية 21.8 مليار درهم، خلال شهر مايو 2021، لتحقق بذلك نمواً بنسبة 221% مقارنة بمايو 2020، وقد مثلت المبايعات العقارية ما نسبته 74% من إجمالي عدد التصرفات العقارية خلال الشهر، وحققت نمواً تجاوز 214% خلال مقارنة بشهر مايو 2020.

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