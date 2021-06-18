197 % نمو التصرفات العقارية في دبي خلال مايو

المصدر: دبي - البيان

أكدت بيانات نشرة «علوم العقار» الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي، استمرارية تدفق الاستثمارات العقارية في مايو الماضي، إذ بلغ عدد الاستثمارات العقارية 5359 استثماراً، بقيمة تخطت 11 مليار درهم، وبلغ عدد التصرفات العقارية المسجلة 6021 تصرفاً عقارياً، محققة بذلك نمواً كبيراً وصل إلى 197% مقارنة بمايو 2020 و35% مقارنة بمايو 2019، في حين بلغت قيمة التصرفات العقارية 21.8 مليار درهم خلال شهر مايو 2021، لتحقق بذلك نمواً بنسبة 221٪ مقارنة بمايو 2020، وقد مثلت المبايعات العقارية ما نسبته 74% من إجمالي عدد التصرفات العقارية خلال الشهر، وحققت نمواً تجاوز 214% خلال مقارنة بشهر مايو 2020.

وبلغ عدد المستثمرين الجدد 11387 مستثمراً، يشكلون ما نسبته (66%) من إجمالي عدد المستثمرين العقاريين المسجلين منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو 2021. الوسطاء العقاريون وأظهرت نشرة علوم العقار أن قيمة الوساطة العقارية التي حققها الوسطاء العقاريون الفعالون في السوق العقاري في دبي وصلت إلى 827 مليون درهم منذ بداية العام ولغاية نهاية شهر مايو 2021. في حين بلغ عدد عقود الإيجار المسجلة منذ بداية العام وحتى شهر مايو 253959 عقداً، منها 53% عقود إيجار جديدة، و47% عقود مجددة.

كما حقق مؤشر البيع السكني 1.071 نقطة خلال شهر مايو 2021 بمعدل نمو 7.1% مقارنة بسنة الأساس. أفضل المناطق سلّطت النشرة الضوء على أفضل خمس مناطق من حيث قيمة المبايعات للشقق والفلل، ففي فئة الفلل تصدّرت حدائق الشيخ محمد بن راشد تلك المناطق خلال شهر مايو الفائت، يليها وادي الصفا 5، ومن ثم وادي الصفا 7، الثنية الرابعة، ونخلة جميرا. وفيما يتعلق بفئة الشقق، جاءت الصدارة خلال شهر مايو الفائت كالتالي: مرسى دبي، برج خليفة، نخلة جميرا، الخليج التجاري، الثنية الخامسة، على التوالي.

يثبت القطاع العقاري في إمارة دبي بشكل مستمر جاذبيته الاستثمارية ومرونته في التأقلم مع مختلف المستجدات، ويعود الفضل في ذلك إلى البيئة التشريعية والبنية التحتية التي خلقتها السياسات والتوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة في الفترة الماضية، والتي بات أثرها واضحاً على النتائج المحققة في القطاع خلال الأشهر الفائتة وتحديداً منذ بداية العام الجاري، وساهمت في ترسيخ المكانة العالمية التي تتمتع بها الإمارة كواحدة من أفضل وجهات الاستثمار العقاري على مستوى العالم.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة نمواً متزايداً وانتعاشاً أكبر للقطاع العقاري، مع اقتراب انطلاق فعاليات إكسبو 2020، والتي ستستقطب بدورها السياح والزوّار من مختلف أنحاء العالم، وستشكّل فرصة كبيرة للقطاع العقاري لتعزيز مكانته إقليمياً وعالمياً على حد سواء.

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